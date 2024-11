Milers de valencians exigeixen la dimissió de Carlos Mazón i el Consell en una històrica manifestació a València | Europa Press

Aquest dissabte a la tarda, València va ser escenari d'una massiva manifestació contra la gestió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la recent DANA que va castigar la regió el 29 d'octubre passat. La Plaça de l'Ajuntament i els seus voltants es van satisfer de manifestants que denunciaven la "incompetència" del Consell en la resposta a la catàstrofe, que va causar més de 200 morts. La manifestació es va convertir en una de les més multitudinàries dels darrers anys, amb milers de persones i més de 60 organitzacions participants.

La marxa, que va avançar lentament a causa de la gran quantitat d'assistents, va estar marcada per la intensitat dels reclams. Portaveus de la protesta, Beatriu Cardona i Ana Oliver, van subratllar el caràcter social i solidari de la mobilització, destacant que molts dels presents havien col·laborat activament en les tasques de neteja a les zones afectades per la riuada. Entre els càntics de la multitud, se sentien crits d'"Assassins, assassins", "Maó dimissió" i "El poble salva el poble".

Les pancartes van reflectir el sentir de la gent amb missatges irònics i crítiques directes cap a Mazón i el seu equip, entre les quals destacaven: "Mazón ves a Eurovisió", "Dimitir no és nom rus" i "Estem tacats de fang, vosaltres de sang" . Un altre missatge, "On eres llavors quan tant et vaig necessitar?", reflectia la indignació dels manifestants, que acusen el Consell d'haver deixat el poble valencià abandonat enmig de l'emergència.

La marxa, que va culminar al Palau de la Generalitat, va finalitzar amb la lectura d'un manifest que no va escatimar crítiques cap al Consell. S'hi va denunciar que la resposta de les autoritats s'havia enfocat més a protegir certs interessos empresarials que a garantir la seguretat i el benestar dels ciutadans. El manifest subratllava que va ser la solidaritat del mateix poble valencià la que va mitigar els efectes del desastre a les comunitats afectades.

Durant la concentració, es van produir alguns incidents de tensió. Manifestants van llançar bengales cap al balcó de l'Ajuntament, i les unitats antiavalots van haver d'intervenir quan alguns assistents van intentar accedir a l'edifici del consistori.