Escàndol: La cosina de Joan Carles I exigeix que els damnificats per la DANA no creuin les seves terres

Una dona amb una cadira d'un nen creua un pont d'Aldaia, a 12 de novembre de 2024, a Aldaia, València, Comunitat Valenciana (Espanya) - EP

La noblesa torna a sorprendre, i no precisament per bé. Una empresa de la marquesa Maria de Borbó i de Rojas, cosina del rei emèrit Joan Carles I, ha generat una forta polèmica en queixar-se oficialment que els veïns afectats per la recent DANA en creuen la propietat per accedir a serveis bàsics. Segons informació publicada per ElDiario .es, la marquesa ha enviat una carta a les autoritats demanant que prohibeixin el pas dels damnificats per les seves terres.

El vedat de caça privat de 2.000 hectàrees, propietat de l'empresa de la marquesa, es troba a la mateixa zona afectada per la DANA, la tempesta que ha deixat incomunicades diversos pobles valencians, incloent-hi el Reatillo. Tot i això, en lloc de mostrar solidaritat, l'aristòcrata ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), a la Conselleria d'Agricultura, Aigües, Ramaderia i Pesca, i als ajuntaments de Requena, Set Aguas i Chera, que es prohibeixi a els vilatans passar per la seva finca. El motiu? Considera que els habitants estan “entossudits” a creuar els seus terrenys, i emfatitza que “no concedeix ni ha concedit cap permís” perquè aquests circulin per la seva propietat, encara que el llogaret del Reatillo es trobi incomunicat.

Xarxes socials exigeixen: "Expropi's!"

El to de la carta i la falta d'empatia han generat un fort rebuig a les xarxes socials, on molts han manifestat la seva indignació davant de la postura de la noblesa davant de l'emergència que enfronten els veïns. La paraula més repetida ha estat: “Expropi's!”.

Mentre els habitants de la zona lluiten per recuperar la normalitat, sembla que l'empresa de la marquesa té clares les seves prioritats: la seva propietat privada està per sobre de les necessitats d'una comunitat que encara pateix les conseqüències de la catàstrofe natural.