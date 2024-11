La patologia dels jocs d'atzar

“Totes les addiccions acaben per minar la vida dels qui les pateixen i de tots els que els envolten” - Canva Pro - Motortion de Getty Images

De forma natural, tothom busca assolir satisfaccions a la seva vida. Per això, “qualsevol conducta normal plaent tendeix a repetir-se”, tal com explica el psicòleg donostiarra Enrique Echeburúa. Però cal advertir que si aquesta conducta s'extrema fins a convertir-se en un comportament addictiu, tindríem un problema en pretendre recompenses immediates; una cosa que és visible entre molts polítics. Una ansietat insaciable, mai satisfeta i sempre frustrant, que es produeix amb el joc compulsiu. Cal destacar que la ludopatia és una forma d'addicció sense droga.

A 'El juego patológico', un llibre coordinat pels psicòlegs Echeburúa, Becoña i Labrador, juntament amb la Fundació Gaudium, sorgeix la pregunta de per què es persisteix en una activitat que produeix importants pèrdues, quan el raonable seria abandonar el joc.

Com esdevé un jugador patològic?

Més de mig milió d'espanyols tenen problemes amb el joc, una addicció que no es considera específicament als Programes de Salut Mental. Per increïble i perniciós que sigui, si el joc en línia no es regula legalment i eficaçment al nostre país, estarem a la mercè dels voraços negociants del joc. No tinc dades actualitzades, però fa uns anys les màquines escurabutxaques prevalien amb gairebé un 40 per cent del sector del joc i tinc entès que la meitat dels jugadors patològics juguen cada dia a aquestes màquines.

“Totes les addiccions acaben per minar la vida dels qui les pateixen i de tots els que els envolten”. Darrere les xifres hi ha veritables i greus problemes personals i familiars que ens haurien d'importar i no deixar-nos indiferents. Cal promoure la consciència d'aquest problema social i educar en la responsabilitat de les conductes. Entre els factors de risc per fer-se addicte hi ha una cohesió familiar feble, unes relacions socials pobres i disposar de recursos psicològics defectuosos. La sensació de no servir de res bo i veure's desbordat per les responsabilitats empeny també a instal·lar-nos en zones estressants i vulnerables.

Es conclou en un afrontament de la realitat molt inadequat per extreure el millor en cada cas i situació. L'atzar és vist, així, com un procés autocorrectiu, els errors cognitius abunden amb el miratge de tenir control, fins a assolir fins i tot la megalomania; no obstant això, per definició, els jocs d'atzar no són controlables ni predictibles.

Cal destacar la resistència generalitzada a reconèixer-se com a afectat per una addicció psicològica. Aquestes estenen com a plagues l'autoengany, la inseguretat i les mancances psicològiques i econòmiques, un negoci ruïnós.

Francisco Javier Labrador, catedràtic de Modificació de la conducta a la Universitat Complutense de Madrid, destaca al llibre que estic seguint aquí de referència l'atribució de qualitats humanes a la màquina. De manera que no pocs jugadors parlen amb ella: “Avui em sembla que t'agrado” o “tu, imbècil, vols donar-me ja un premi?”. Tot això és esperpèntic i estúpid, però és real i lamentable. I, naturalment, cal combatre'l amb ganes. La salut pública és un objectiu fonamental i produeix una preocupació que de cap manera no s'ha de defugir.

Internet ha obert la porta al desenvolupament d'un nou sistema social i cal orientar-lo (amb energia i confiança, saber i amb idees clares) en la direcció humanista de ciutadans lliures i iguals. No ens podem viure enganyant-nos sense advertir el poder destructor dels enemics de la llibertat, els quals treballen per disposar d'exèrcits d'esclaus al seu benefici.