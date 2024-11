Màlaga exposa el seu humor durant la DANA: Un cotxe plastificat?

Cotxe plastificat a Màlaga - X

Aquest dimecres, la DANA ha arribat amb força a la costa mediterrània, afectant des de Catalunya fins a Màlaga. Tot i això, és en aquesta última ciutat on la resposta dels veïns ha deixat moments d'humor enmig del caos que provoquen les pluges, una forma de treure ferro a una situació catastròfica. Entre inundacions i forts vents, els malaguenys han mostrat que, si bé el clima pot ser impredictible, el seu bon humor sempre és constant.

A les xarxes socials, els malaguenys han compartit escenes insòlites que no només mostren els efectes de la DANA, sinó també l'enginy local per enfrontar els fenòmens meteorològics. Un tuit destacava la imatge d'un cotxe plastificat i lligat a un fanal, en un intent gairebé heroic del propietari per protegir-lo de l'aigua. La imatge, ràpidament es va fer viral. En qüestió d'hores, el vehicle embolicat i amarrat es va convertir en un símbol de la resistència (i la creativitat) de la ciutat.

Una altra publicació mostra un home enmig de les inundacions simulant un estil de natació lliure... al mig del carrer! Al vídeo, el malagueny "res" sobre l'asfalt com si estigués en una piscina, arrencant rialles i aplaudiments virtuals. Els comentaris no es van fer esperar: “Màlaga és única”.

A més, en una tercera imatge que ha causat enrenou en xarxes, es veu un home solcant els carrers de Màlaga en un petit vaixell inflable. Al mig de l'avinguda inundada, el navegant improvisat es desplaçava mentre observava la situació des de la seva peculiar embarcació.

Mentrestant, a Marbella, on la DANA també ha causat estralls, una mànega marina ha estat albirada a la platja del Cable, un fenomen poc freqüent que va captar l'atenció de veïns i visitants. Aquest fenomen meteorològic en forma d'embut és una mena de tornado sobre el mar, que sumat a la intensa pluja i vent, afegeix un toc de surrealisme a l'escena.

Tot i que la DANA ha generat moments d'incertesa i de risc, el bon humor dels malaguenys ha portat una dosi d'optimisme enmig de la tempesta. Amb escenes com aquestes, Màlaga es reafirma com una ciutat on ni les inclemències del temps aconsegueixen apagar el seu esperit