València tanca al trànsit els passos inferiors i demana a la ciutadania que no surti de casa seva

Diverses persones recorren carrers plens d'aigua després del pas de la DANA pel barri de la Torre de València - Rober Solsona - Europa Press

L'Ajuntament de València ha ordenat el tancament al trànsit dels passos inferiors i ha restringit el trànsit de persones les platges de la ciutat després de l'alerta vermella per pluges decretada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a tot el litoral de la província de València per a aquest dimecres i dijous. Davant d'aquesta situació, ha demanat a la ciutadania que no surti de casa seva.

D'aquesta manera, la ciutat suma a les mesures ja adoptades el tancament dels passos inferiors, així com el de totes les instal·lacions esportives, biblioteques, centres culturals, museus i centres de joventut, també dels ubicats a les pedanies.

A més, el consistori ha anunciat que habilitarà el poliesportiu de Benimaclet per a persones sense llar, a més del CAES de Santa Creu de Tenerife, i ha avançat que, en cas que s'haguessin de produir evacuacions, habilitaria el poliesportiu de la Petxina i l' Alqueria del Basket, com ja es va fer durant la DANA del 29 d'octubre passat i els dies posteriors.

Mentrestant, la Policia Local de València ha informat que ha tancat el trànsit de persones a les platges de la ciutat davant del temporal i per raons de seguretat, segons ha indicat el cos al seu perfil a la xarxa social X.

L'alcaldessa de València, María José Catalá, en un missatge en xarxes socials, ha demanat a la població de la ciutat que no surti de casa durant l'alerta, "atenent la situació del terreny després de la DANA" de fa dues setmanes. I ha fet una crida a seguir la informació a través dels canals oficials.