Desarticulen a Elx i Marbella una organització de tràfic de drogues i confisquen 1.200 kg d'haixix en bidons | Europa Press

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la NCA britànica, han desarticulat a Marbella i Elx una organització presumptament dedicada al transport de droga en camions, han confiscat 1.200 quilos d'haixix i han detingut set ciutadans britànics, integrants de l'organització, que transportaven l'estupefaent a l'interior de bidons de plàstic de gran capacitat emplenats amb sorra fina de morter dobra.

A més, s'han realitzat registres en una finca d'Elx, que l'organització utilitzava com a "escola bressol" --on es va localitzar la substància estupefaent-- i en tres domicilis de Marbella i Fuengirola, on es van intervenir "mostres" d'haixix amb aquests anagrames que la droga trobada a la nau.

La investigació es va iniciar el mes d'abril passat quan els agents van tenir coneixement que un grup de ciutadans d'origen britànic s'estaria dedicant al trànsit internacional de substàncies estupefaents, i per això feien servir camions de gran tonatge. Al mes de maig, els investigadors van localitzar un dels vehicles utilitzats per aquest grup per al transport de droga i van comprovar que estava registrat a nom de l'empresa dels arrestats, ha indicat la Policia Nacional en un comunicat.

Després d'aquesta troballa, els agents van localitzar una finca a Elx (Alacant) que l'organització utilitzava com a "escola bressol" per ocultar la substància estupefaent, simulant una activitat legal, ja que al seu interior hi havia gran quantitat de material d'obra civil. En aquest lloc es va poder comprovar que existia un continu trasbals d'entrada i sortida de material d'obra apilat sobre palets com llambordes, bidons, tubs de polietilè o sacs de sorra.

Els investigadors van constatar una "intensa activitat" dels membres de l'organització a l'interior de la nau i van detectar que podrien planejar la introducció d'una gran partida de substància estupefaent a Espanya.

Per això, es va iniciar un operatiu per al registre de la nau en què els agents van localitzar 1.200 quilos d'haixix i van detenir quatre membres de l'organització. Van trobar part de la droga disposada en fardells de xarpellera i paquets més petits.

La resta de la substància estupefaent estava oculta a l'interior de bidons de plàstic de gran capacitat, apilats sobre palets, que els investigats omplien amb sorra fina de morter d'obra per traslladar-la a l'interior dels camions. A més, al registre es van intervenir dos inhibidors de freqüència.

De forma paral·lela a la pràctica del registre de la nau a la província d'Alacant, es van dur a terme les detencions de tres investigats més a les localitats de Marbella i Fuengirola (Màlaga). En aquestes localitats es van realitzar tres registres domiciliaris en què es van intervenir diverses quantitats d'haixix disposades en tauletes, conegudes com a "mostres", algunes amb els mateixos anagrames que les trobades a la finca d'Elx.

A més, van confiscar més de 63.000 euros en efectiu, cinc vehicles tipus turisme i un camió de gran tonatge, dispositius electrònics com un detector de freqüències, una balisa, dos ordinadors, telèfons mòbils, un navegador GPS i quatre equips de transmissions tipus walkie talkie .

També s'han fet bloquejos de comptes bancaris per valor superior als 40.000 euros. Tots els detinguts han ingressat a la presó provisional.

Agents de la Policia Nacional han dut a terme aquesta operació amb instruments de finançament de la Unió Europea. Aquesta estratègia s'enfoca en quatre punts clau: establir un entorn de seguretat preparat per al futur, combatre les amenaces emergents, protegir els ciutadans europeus del terrorisme i la delinqüència organitzada i forjar un robust ecosistema de seguretat europeu.

Per assolir aquests objectius, la Direcció General de Migració i Afers d'Interior de la Comissió Europea (DG HOME per les sigles en anglès), juntament amb les agències de la UE i fons específics de la UE, com els Fons de Seguretat Interna (ISF per les sigles en anglès), donen suport als Estats membres en la lluita contra les amenaces criminals mitjançant operacions coordinades dirigides a desmantellar les xarxes criminals i els seus models de negoci.

Les intervencions efectuades sota aquest esquema han estat cofinançades per la Unió Europea, com a part del suport als Estats membres per combatre les xarxes delictives que constitueixen les amenaces més significatives per a la seguretat dels ciutadans de la UE i de la Unió en conjunt.