Tercer cap de setmana després de la DANA: restriccions a quatre carreteres i més de 21.800 efectius | Europa Press

El tercer cap de setmana després de la DANA del 29 d'octubre que va arrasar part de la província de València, amb la comarca de l'Horta Sud com a zona més afectada, comença sense alertes meteorològiques actives a tota la Comunitat Valenciana, amb restriccions de mobilitat a quatre carreteres per facilitar el desplaçament dels mitjans desplegats i el transport públic i amb més 21.800 efectius treballant a les zones afectades, segons el darrer balanç del Centre de Coordinació de Emergències.

Les emergències actives es mantenen en situació 2 del Pla d'Inundacions a tota la província de València i la 1 del Pla Especial d'Inundacions per pluges al Baix Maestrat, a Castelló.

Sobre el terreny hi ha desplegats 2.190 bombers de 40 organismes i 8.500 efectius de l'Exèrcit, dels quals 2.100 pertanyen a la UME; més de 800 voluntaris de protecció civil de tot Espanya; 9.728 agents, entre policies nacionals i guàrdia civil, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat; més de 500 efectius de les diferents policies locals i més de 130 efectius de la Policia de la Generalitat.

La recerca al mar de possibles víctimes es va reprendre dijous a mesura que les condicions meteorològiques ho van permetre després de l'alerta vermella per la segona DANA. El grup especial de rescat segueix amb els seus treballs i continua a la zona de l'Albufera i la seva àrea d'influència, on es manté el nivell entre 10-12 centímetres, tal com va sol·licitar Guàrdia Civil per facilitar les tasques de cerca de desapareguts.

Als municipis afectats s'ha recuperat el 64% de l'operativitat del clavegueram i s'ha aconseguit evacuar aquests dies la quantitat més gran de residus de les zones afectades: un total de 17.000 tones només divendres.

El pla per combatre plagues i insectes segueix en marxa amb actuacions de desinfecció a tots els municipis afectats. Se subratlla la importància de seguir les recomanacions sanitàries a les zones afectades en tasques de neteja, gestió de residus i altres riscos com l'aigua estancada o l'ús d'electricitat.

Així mateix, es recomana l'ús de màscara, ulleres, calçat adequat i màniga llarga. Les poblacions afectades per la DANA han de fer servir aigua embotellada tant per consum com per cuinar.

El Cecopi manté l'ordre de restricció de mobilitat a carreteres que afectarà fins diumenge la CV-400, CV-403, CV-33 i CV-36 per facilitar les tasques dels mitjans desplegats i els serveis de transport públic.

Els camions de mercaderies que realitzen desplaçaments de llarg recorregut pel corredor del Mediterrani i que no tinguin com a origen o destinació València o la seva àrea metropolitana podran circular pel baypàs de l'A-7 de dilluns a divendres entre les 18.00 i les 06.00 hores.

Les obres de construcció d'una llosa provisional al pont de l'entrada nord de Torrent han finalitzat, cosa que permet la circulació de vehicles lleugers per la CV-403. La CV-33, la CV-390, la CV-400 i la CV-407 ja s'han obert per habilitar la connexió de les comarques afectades. De la Xarxa de carreteres de la Generalitat ja se n'han recuperat de manera parcial 15 de les 18 vies danyades per la DANA.