Espanya guanya a Dinamarca i segella l'accés als quarts de final de la Nations League (1-2)

Espanya va aconseguir un triomf clau contra Dinamarca (1-2) al Parken Stadion de Copenhaguen, consolidant el seu liderat al grup i assegurant el seu pas als quarts de final de la Nations League. sòlida actuació defensiva i el debut de Casadó, van marcar una nit destacada per a la selecció.

Des de l'inici, Espanya va deixar clares les seves intencions amb un gol matiner de Mikel Oyarzabal al minut 14, després d'una precisa assistència d'Ayoze. La combinació ofensiva va tornar a brillar quan Ayoze va estar a punt d'augmentar l'avantatge amb un xut que es va estavellar al travesser. Espanya va dominar àmpliament el primer temps, però la falta d'encert en la definició va evitar un marcador més important abans del descans. A l'altra banda del camp, Zubimendi va liderar un migcamp que no va donar opcions a Dinamarca, mantenint a ratlla els locals.

A la segona meitat, Espanya va ampliar el seu avantatge gràcies a un gol d'Ayoze, que va culminar una passada de Dani Olmo al minut 60. Els canvis introduïts pel seleccionador van permetre donar descans a figures clau com Ayoze i Dani Olmo, a més d'oferir el debut a Casadó, que va complir amb una actuació sòbria en els primers minuts amb l'absoluta.

Tot i això, Dinamarca va prémer al tram final. Gustav Isaksen va retallar distàncies al minut 83 amb una rematada precisa, i els danesos van estar a prop de l'empat amb un xut al pal. La seguretat de David Raya a la porteria va ser determinant, amb intervencions clau que van evitar que l'equip local rescatés un punt.

Amb aquest triomf, Espanya avança com a líder indiscutible del grup i continua el seu camí a la recerca de convertir-se en la primera selecció a guanyar dues edicions consecutives de la Nations League. El seu proper desafiament serà a quarts de final, on espera conèixer el seu rival, amb la tornada a Mestalla com un factor decisiu.