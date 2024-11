Desaparegut a Reus un menor d'edat: fan una crida a Twitter per trobar-lo | @esalberich

Un jove anomenat Macià ha desaparegut aquest dissabte a Reus. El succés va tenir lloc aquest dissabte al matí, quan va ser vist per última vegada a les 10.10 a l'estació de trens de la ciutat. Des de llavors, no s'han tingut notícies sobre el seu parador.

Segons les dades proporcionades, Macià portava una jaqueta negra, uns texans, una dessuadora i unes cridaneres vambes verdes fosforit, cosa que podria facilitar-ne la identificació. La família, profundament preocupada, ha recorregut a les xarxes socials per sol·licitar ajuda en la cerca. Ester Alberich Forns, cap de Gabinet de la Diputació de Tarragona, va publicar un missatge a Twitter per alertar la comunitat:

"Hola a tots. No trobem Macià. Si algú pot saber alguna cosa, us agrairem que ens ho digueu. A les 10:10 ho han vist per l'estació de trens de Reus. Gràcies."

La crida ha tingut un important ressò, rebent suport de diverses plataformes. L'organització Dignitat a les vies ha pres la iniciativa de contactar amb el director de Rodalies perquè la imatge de Macià sigui difosa als trens, ampliant així la xarxa de cerca.