Jake Paul assegura que 'va perdonar la vida' a Mike Tyson després del combat de boxa d'ahir a la nit | Netflix

El combat entre Jake Paul i Mike Tyson ha generat una gran controvèrsia, i les reaccions no s'han fet esperar, especialment de part de Jake Paul. Després de la baralla, el popular youtuber convertit en boxejador es va defensar de les crítiques en afirmar que "va perdonar la vida" a Mike Tyson, referint-se que el veterà pugilista no estava en la seva millor forma durant el combat. Aquesta declaració, lluny de calmar les aigües, només va afegir més llenya al foc, ja que molts van veure aquest comentari com una falta de respecte cap a una icona de la boxa.

El combat, que alguns van considerar més un espectacle que un veritable enfrontament esportiu, va ser rebut amb esbroncades per part del públic. La manca d'acció significativa al quadrilàter va fer que els assistents se sentissin decebuts, ja que molts esperaven una baralla més competitiva entre els dos lluitadors. La sensació general va ser que l'esdeveniment no va complir les expectatives i que les intencions del combat semblaven més orientades a l'entreteniment que a la pugna esportiva seriosa.

Tot i les crítiques i l'esbroncada del públic, Jake Paul es va mostrar confiat en el seu acompliment, però la seva actitud provocadora i els seus comentaris posteriors no van fer més que alimentar la polèmica al voltant de l'esdeveniment. La tendència de Paul de fer de cada combat un espectacle mediàtic continua generant divisions entre els aficionats a la boxa, que esperen veure baralles autèntiques i competitives, en lloc de showbusiness.