Llança missatges Rauw Alejandro a Rosalía al seu nou disc?

Rosalía i Rauw Alejandro, en arxiu | Europa Press

Rauw Alejandro ha llançat el seu esperat nou disc *Cosa Nuestra*, un àlbum que s'endinsa en la seva vulnerabilitat i sentiments personals. Aquest treball reflecteix les experiències emocionals de l'artista, especialment després de la seva ruptura amb la cantant Rosalía el juliol de 2023. .

L'àlbum inclou diversos temes que semblen dirigits directament a Rosalía, amb qui va mantenir una relació molt mediàtica. La cançó homònima del disc, 'Cosa Nuestra', s'erigeix com una declaració dels sentiments de Rauw cap a la seva exparella. Amb frases com 'És tan curt l'amor i tan llarg l'oblit' i 'Com les fulles i el vent, ve i va el teu record', es mostra la malenconia i el desarrelament emocional que va quedar després de la ruptura. 'Escoltar el teu nom és una sensació que no se sana' i 'Per què jo no la puc tenir?' són altres de les línies que reforcen la intensitat del dolor de Rauw.

El tema 'Tu con él' és un altre dels punts clau de l'àlbum, on Rauw fa referències a la relació de Rosalía amb l'actor Jeremy Allen White. Hi canta: 'Segur, dona, que avui ets feliç; Que res d'ahir avui et fa plorar; El temps corre, jo t'espero, però tu amb ell.' A més, es mostra penedit per la gelosia intensa que va experimentar durant la seva relació, demanant disculpes per aquells sentiments desbordats amb versos com 'Disculpa'm; Aquella gelosia tan intensa que vaig sentir per tu; Estava boig, gairebé boig, per aquell amor.'

El tema 'Ni em conec' reflecteix el procés d'acceptació i dolor després de la separació. Rauw reconeix com va ser de difícil superar la ruptura i expressa la seva vulnerabilitat en línies com: 'Ja tu no hi ets, difícil d'entendre que és una realitat, vaig pensar que et vaig superar'. A través d'aquesta cançó, també treu el cap a la introspecció, esmentant la rapidesa amb què un pot voler guarir sense tenir en compte el temps necessari per a això: 'Un imperi no es construeix en un dia, encara que el procés ho vulgui' accelerar '. A més, l'artista demostra que segueix pendent de la vida de Rosalia, amb una referència als seus nous romanços: 'Fan de la teva relació, quant dura anem' a veure.'

Rauw Alejandro no només ha compartit el dolor, sinó que també ha mostrat una evolució artística amb aquest disc. Després d'un període de silenci, ha adoptat el nom de 'Raúl Alejandro' com a part de la seva transformació. En la seva actuació als Grammy Llatins de 2023, va sorprendre a molts amb la seva versió de 'Se fue' de Laura Pausini, cosa que ja anticipava un gir cap a un estil més melòdic i proper. 'Cosa Nuestra' fusiona gèneres com la salsa i el jazz, i compta amb col·laboracions de grans artistes com Laura Pausini, Bad Bunny i Pharrell Williams, cosa que enriqueix encara més el so del disc.

Mentrestant, Rosalía segueix collint èxits. La seva col·laboració amb Ralphie Choo a 'Omega' i la seva participació a 'Normal' juntament amb el seu cunyat Diego Ibáñez, de Carolina Durante, continuen reforçant el seu èxit en la música.