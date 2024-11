Un agent dels Mossos d'Esquadra, detingut per vendre informació confidencial a una organització criminal | Mossos d'Esquadra

Un agent de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions (UCSE) dels Mossos d'Esquadra ha estat detingut sota l'acusació de vendre informació policial confidencial a una organització criminal. Aquest cas, que sacseja la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) amb seu al Complex Central dels Mossos a Egara, Sabadell, planteja interrogants sobre la seguretat interna d'una de les unitats més prestigioses de la policia catalana.

El cas va ser detectat per la Comissaria General de Recerca Interna i Assumptes Disciplinaris, que va iniciar una investigació després d'observar comportaments sospitosos a l'agent, presumptament relacionats amb problemes d'addicció. Se sospita que aquestes circumstàncies personals ho haurien portat a contactar amb un grup criminal, intercanviant informació sensible per diners, encara que aquesta compensació encara s'ha de confirmar judicialment.

L'impacte de les accions de l'agent ha estat contingut, ja que les investigacions recents de la UCSE no s'han vist compromeses. Tot i això, el cas ha portat la Direcció General de la Policia a apartar-lo de les seves responsabilitats i ordenar una investigació interna exhaustiva. Paral·lelament, el jutjat encarregat ha declarat el cas sota secret de sumari.

La Unitat d'Afers Interns dels Mossos ha estat criticada pel maneig de casos similars en el passat, que sovint han quedat arxivats o no han conclòs en condemnes. Entre els exemples més coneguts figura el cas Macedònia, en què el subinspector José Ranea va ser absolt de qualsevol culpa. Altres casos menors, com el robatori d'uns AirPods o la detenció d'un agent per presumpta extorsió a l'Hospitalet de Llobregat, han posat en dubte l'eficàcia d'aquesta unitat.

El prestigi de la UCSE, clau en casos de segrestos i extorsions, s'enfronta ara a un cop mediàtic dur. Els sindicats policials han aprofitat aquest escàndol per reclamar reformes a Assumptes Interns, assenyalant presumptes errors en les seves investigacions i actuacions.