Augmenta a 218 la xifra de víctimes mortals de la DANA després de la troballa d'un cos a Sedaví |

La troballa del cos sense vida d'una dona aquest dissabte al terme municipal de Sedaví (València) ha elevat a 218 la xifra total de víctimes mortals registrada a causa de la DANA i les inundacions que van afectar la província de València el 29 de març octubre.

Aquesta nova víctima, que està pendent de la pràctica de l'autòpsia, ja està "plenament identificada", segons ha informat el Centre d'Integració de Dades (CID). Així ho recull el balanç amb l'acumulat històric des de l'inici d'aquest episodi que elabora el CID, actualitzat dissabte a les 20.00 hores, 16 de novembre.

De les 218 identificacions de les víctimes mortals, 169 s'han produït gràcies a l'anàlisi d'empremtes dactilars i 45 per ADN, mentre que quatre casos es corresponen amb identificació hospitalària en vida.

Per part seva, les oficines davant mortem habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb els metges forenses comptabilitzen 13 expedients actius per denúncies de desaparició, un menys que al tancament del balanç d'ahir, divendres, a les 20 hores.

Tots dos paràmetres, el de desaparicions actives i el nombre total de víctimes mortals, són diferents, per la qual cosa no s'han de sumar en cap cas.

D'aquesta manera, en comparació del balanç del dia anterior, a les darreres 24 hores s'han afegit una persona morta i una identificació més, fins al total de 218, mentre es manté el mateix nombre d'autòpsies (217) i hi ha un expedient actiu per desaparició menys.

D'altra banda, fins dissabte a les 20 hores, les famílies de 213 de les 218 persones mortes ja s'havien fet càrrec de les restes mortals dels seus éssers estimats.