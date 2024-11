El menor desaparegut a Reus, trobat sa i estalvi | @esalberich

La desaparició de Macià, un menor d'edat, a l'estació de trens de Reus, que va tenir lloc dissabte 16 de novembre de 2024, ha tingut un final feliç. de Gabinet de la Diputació de Tarragona, a través de Twitter. Al seu missatge, Alberich va agrair el suport rebut: "Ja ho hem trobat, sa i estalvi. Gràcies a tots pel vostre suport i la vostra estima”.

Macià va ser vist per última vegada a les 10.10 del matí a l'estació de trens de la ciutat, i la seva desaparició va generar una gran preocupació entre la seva família i la comunitat. Davant l'angoixa, la família va recórrer a les xarxes socials per sol·licitar ajuda, i Ester Alberich va fer una crida a Twitter per alertar la població sobre el parador del jove.

Al seu missatge original, Alberich va demanar als que poguessin tenir informació que es posessin en contacte: "Hola a tots. No trobem Macià. Si algú pot saber alguna cosa, us agrairem que ens ho digueu. A les 10:10 ho han vist per l'estació de trens de Reus.

L'organització Dignitat a les vies també es va unir a l'esforç de cerca, contactant amb el director de Rodalies per difondre la imatge de Macià als trens, ampliant així la xarxa de suport.