L'admirable iniciativa que ha sorgit arran de la DANA: 'Cap nen valencià sense Reis'

'Cap nen valencià sense Reis' és una iniciativa que neix amb l'objectiu de recuperar el somriure dels nens afectats per la DANA a localitats valencianes com Chiva. La idea sorgeix de Sonia, una artesana sevillana propietària de Sublimats Son Jos, que, commoguda per la tragèdia, decideix actuar per ajudar els més petits. La catàstrofe va deixar un saldo de més de 220 morts, milers de llars destrossades i una gran factura emocional i material, cosa que va fer encara més necessari el suport de la comunitat.

Sonia va contactar amb Vicky, una clienta i col·laboradora de l'AMPA del Col·legi públic Orba d'Alfafar, que també va ser severament afectat pel temporal. Juntes van proposar la realització d'una campanya de donacions per a Nadal, amb l'objectiu de portar alegria els nens que més ho necessitaven. La campanya es va centrar en la recol·lecció de joguines noves i material escolar, especialment per als nens del col·legi Orba.

La iniciativa es va expandir ràpidament gràcies al suport de la comunitat. Es va compartir en xats de WhatsApp i grups relacionats amb casaments i comunions, cosa que va permetre sumar més de 50 artesans al projecte. A més, es va crear un grup a Facebook que ja compta amb 1.500 seguidors, cosa que ha permès assolir més persones disposades a col·laborar.

Es van habilitar 18 deixalleries a diverses províncies com Jaén, Huelva, Màlaga, València i Sevilla, facilitant que els donants poguessin aportar les seves contribucions. Tot allò recol·lectat se centralitzarà a Sevilla, on un voluntari amb tràiler s'encarregarà de transportar les donacions a València. El lliurament final es coordinarà amb l'Ajuntament de Chiva i el centre docent, i seran els tres Reis Mags els qui, en un acte simbòlic, lliuraran els regals i el material escolar als infants, tornant la il·lusió a les famílies afectades.