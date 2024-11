L'operatiu especial de retirada de residus evacua 75.000 tones d'estris de la DANA |

El grup especial de retirada d'estris i voluminosos de les zones afectades per la DANA ha evacuat un total de 75.000 tones d'estris des que es va posar en marxa aquest operatiu, segons es recull al balanç traslladat per la Conselleria de Medi Ambient durant la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi).

Així ho han detallat aquest diumenge, en declaracions als mitjans, tant la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Rosa Tourís, com la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha apuntat que “només a la ciutat de València en tot un any s'extreuen 12.000 tones de residus. "Ja veiem com els carrers comencen a recuperar la seva fesomia, però queda molt per endavant", ha remarcat.

A la reunió del Cecopi també hi han participat el ministre del Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Una altra de les actuacions és l'extracció dels fangs i la neteja de claveguerams, en què, ha remarcat Tourís, "treballen avui sobre el terreny 130 camions cuba, després de la incorporació d'un nou contingent del Marroc i 12 camions de la Comunitat de Madrid”.

Alhora, la portaveu del Cecopi ha sostingut que es manté el mapeig de baixos i garatges afectats “per establir el pla de treball dels efectius en col·laboració amb els municipis, a través de Generalitat i Diputació”.

En paral·lel, el Cecopi ha abordat la importància de traslladar a les poblacions que la retirada de llots i residus de soterranis i garatges "s'efectuï sempre en coordinació i sota la tutela dels professionals que treballen en la recuperació d'aquesta emergència", ha puntualitzat Tourís, que ha insistit que “tant els bombers com els efectius de la UME i professionals desplaçats són els equips que tenen la capacitat i la experiència per determinar com retirar i com tractar, segons els protocols, aquests residus”.

El pla que s'abordarà per a la retirada d'aquests residus estableix dos punts de recollida en superfície amb les indicacions que prèviament va traslladar el CSIC per al tractament posterior.

Cerca de desapareguts

Finalment, preguntada per la recerca de desapareguts, Tourís ha assegurat que l'operatiu desplegat "manté els treballs marítims i terrestres, amb el mapeig en lleres i de les àrees d'influència i la recerca en profunditat a l'Albufera".