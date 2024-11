Consulta el temps d'aquest dilluns: les temperatures màximes baixaran a Catalunya

Les temperatures màximes baixaran aquest dilluns a Catalunya | Europa Press

Les temperatura màximes tendiran a baixar en general de forma lleugera aquest dilluns, més acusadament a l'àrea pirinenca i Catalunya, ia augmentar a les Canàries, altiplà Sud, nord-est de Galícia i sud-est peninsular, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

A la resta del territori, es produiran pocs canvis en les mínimes, amb predomini dels descensos al quadrant sud-oest i els augments a la resta i gelades febles als Pirineus.

Aquest dilluns hi haurà ruixats localment forts i persistents, acompanyats de tempesta a les illes Canàries, on hi ha activat l'avís groc per pluges a Gran Canària, La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife.

Els intervals de tramuntana forta es podran donar a l'Empordà i es preveu boires matinals, localment denses, a zones de Galícia, altiplà Nord, Balears i depressions del nord-est.

A l'inici d'aquesta setmana es preveu que una baixa depressió freda aïllada es va situar a l'oest de les Canàries deixant abundant nuvolositat i xàfecs acompanyats de tempesta a l'arxipèlag.

Contràriament a la Península i les Balears es preveu un dia marcat per l'estabilitat, amb predomini de cels poc ennuvolats o clars i alguns intervals de núvols mitjans i alts a la meitat sud i d'evolució a muntanyes, que podrien deixar algun ruixat ocasional en punts de Andalusia occidental o en entorns muntanyosos del centre i oest.

Només al Cantàbric i nord-est de Catalunya hi haurà predomini de cels ennuvolats o coberts amb possibilitat d'alguna precipitació feble i dispersa o xàfecs ocasionals, més probable a litorals catalans.

Així mateix es donarà nuvolositat baixa matinal, amb boires i boires, en àmplies zones de Galícia, Cantàbric, altiplans Nord, Balears, litorals mediterranis i depressions del nord-est, podent ser localment denses, i que tendiran a aixecar al llarg del dia.

Pel que fa als vents, bufarà tramuntana a l'Empordà amb intervals de fort, clos fluix a l'Ebre i vent del nord-est als litorals de l'extrem nord-oest peninsular. A la resta s'espera vents fluixos variables o en calma tendint a establir-se la component oest i vents de component sud a les Canàries, de fluixos a moderats.