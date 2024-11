L'espanyol Jorge Martín es proclama campió del món de MotoGP

Jorge Martín, a Bèlgica | Europa Press

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) s'ha proclamat campió del món de MotoGP 2024 després de defensar el seu avantatge al capdavant del Mundial de motociclisme en ser tercer a l'última carrera del definitiu Gran Premi Solidari de Barcelona, en què la victòria no va ser suficient perquè l'italià Francesco Bagnaia (Ducati) li prengués el títol.

Amb tranquil·litat i conscient que amb un novè lloc en tenia prou per coronar-se, el madrileny va rodar sense arriscar i va administrar el seu avantatge al capdavant de la classificació sobre Pecco --qui no va aconseguir reduir la diferència de 24 a 10 punts-- per creuar la línia de meta en tercer lloc, just per darrere de Marc Márquez (Ducati), que va finalitzar segon.

D'aquesta manera, Martín, amb una moto d'un equip satèl·lit, es converteix en el cinquè espanyol a proclamar-se campió de la categoria reina després d'Álex Crivillé (1999), Jorge Lorenzo (2010, 2012 i 2015), Marc Márquez (2013) , 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019) i Joan Mir (2020), i aconsegueix el dotzè títol per a Espanya en la història de MotoGP.

Els comptes eren clars: Martín en tenia prou amb sumar set punts, és a dir, acabar novè, per assegurar-se el títol. Tot i així, una vegada apagats els semàfors, el de Sant Sebastià dels Reis va accelerar al màxim per passar de la quarta a la segona plaça i situar-se a roda de Pecco, poleman de dissabte, que va aprofitar la seva posició de privilegi.

En la lluita entre tots dos es va colar ràpidament Marc Márquez (Ducati), que va desplaçar el líder al tercer lloc en avançar-lo al revolt 1 i es va llançar a la caça del transalpí, el seu company des d'aquesta temporada a l'equip oficial Ducati. Per darrere, Enea Bastianini (Ducati) pressionava Martín, encara que Aleix Espargaró (Aprilia) va aparèixer per fer un favor al madrileny en avançar l'italià.

El de Cervera aguantava el ritme de Bagnaia i, just darrere, Martín semblava beneficiar-se de la baralla entre el més gran dels Espargaró, que disputava la seva última carrera a MotoGP, i 'La Bèstia'. A 17 voltes del final, Bastianini se'n va anar llarg i Álex Márquez (Ducati) i Pedro Acosta (KTM) van aprofitar per guanyar posicions.

De mica en mica, Martín va anar baixant el ritme, conscient que no arriscar era la millor opció. Bagnaia i Márquez es van escapar, però la glòria s'acostava per a 'Martinator', que va creuar entre llàgrimes la línia de meta. Havia fet història.

Entre la resta dels espanyols, Álex Márquez (Ducati) va finalitzar quart, just davant d'Aleix Espargaró (Aprilia), que es retira amb un 'Top 5'. A més, Pedro Acosta (KTM) va ser desè; Maverick Viñales (Yamaha) va concloure quinzè; Raúl Fernández (Aprilia) va ser divuiteu; Augusto Fernández (KTM), dinovè; i Àlex Rins (Yamaha), vint. Per la seva banda, Joan Mir (Repsol Honda) no va poder acabar la cursa després d'anar a terra a les primeres voltes.