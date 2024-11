VÍDEO | Els jugadors del Barça revelen els sobrenoms que reben el vestidor: et sorprendrà el de Fermín

Fermín López, jugador del Barça | Europa Press

El FC Barcelona va donar a conèixer una llista dels sobrenoms que els jugadors del primer equip utilitzen entre ells. Aquests sobrenoms, a més de ser un reflex de la proximitat i l'ambient amistós dins del vestidor, mostren com els futbolistes es relacionen entre ells d'una manera més informal i divertida.

Robert Lewandowski, el golejador polonès, és conegut al vestidor com Lewy o Robbie. Pau Cubarsí, defensor català, és anomenat Pau o Cuba. Raphinha, l'extrem brasiler, és conegut pels seus companys simplement com Raphinha o Rapha.

Pedri, el migcampista canari i un dels talents més prometedors del club, té un sobrenom una mica peculiar: Platanito. Aquest sobrenom és utilitzat únicament pel seu company Jules Koundé, i fa al·lusió a la importància del plàtan a Canàries, terra d'origen del jugador, i alhora al patrocini que té el mateix amb una marca de plàtans.

Fermín López, centrecampista de gran projecció, és anomenat Fer, Cabezón o fins i tot Fermín Trujillo, en referència al popular personatge de la sèrie de televisió 'La que s'acosta'. Aquest sobrenom té un toc humorístic que reflecteix la bona relació entre els jugadors del Barça. Frenkie de Jong, el talentós migcampista neerlandès, és simplement conegut com a Frenkie.

Wojciech Szczesny, porter polonès nouvingut, és anomenat Tek. Aquest sobrenom és una forma més accessible del seu cognom, cosa que en facilita l'ús durant els entrenaments i partits. Casadó, defensor català, és conegut com a Casa. Ansu Fati, jove davanter que ha guanyat protagonisme a l'equip, és simplement conegut com Ansu. Cal recordar que el seu nom sencer és Anssumane. Íñigo Martínez, central experimentat, rep el sobrenom d'Iñi. Per acabar, Héctor Fort, lateral català, és conegut pel seu nom de pila, Héctor.