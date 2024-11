Trencar cada hora de sedentarisme amb 10 minuts d'exercici lleuger redueix significativament la pressió arterial

Una parella corrent, en fitxer | Europa Press

El temps de sedentarisme superior a sis hores diàries durant el creixement, des de la infància fins a l'edat adulta primerenca, pot causar un augment excessiu de 4 mmHg a la pressió arterial sistòlica, segons mostra un nou estudi.

La pràctica continuada d'activitat física lleugera (AFL) va atenuar significativament l'augment de la pressió arterial. L'estudi es va realitzar en col·laboració entre les Universitats de Bristol i Exeter, al Regne Unit, i la Universitat de Finlàndia Oriental, i els resultats es van publicar al 'Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle'.

A l'estudi, es va fer un seguiment de 2.513 nens de la cohort Children of the 90s de la Universitat de Bristol des dels 11 fins als 24 anys. A l'inici de l'estudi, els nens passaven sis hores al dia sedentaris, sis hores al dia practicant AFL i aproximadament 55 minuts al dia fent activitat física moderada a vigorosa (AFMV). Durant el seguiment a l'edat adulta jove, els nens passaven nou hores al dia al sedentarisme, tres hores al dia realitzant AFL i aproximadament 50 minuts al dia realitzant AFMV.

La pressió arterial mitjana a la infància era de 106/56 mmHg, que va augmentar a 117/67 mmHg a l'edat adulta jove, en part a causa del desenvolupament fisiològic normal. L'augment persistent del temps de sedentarisme des dels 11 fins als 24 anys es va associar amb un augment mitjà de 4 mmHg en excés de la pressió arterial sistòlica.

La participació en activitats d'AFL des de la infància va reduir el nivell final a 3 mmHg, però la participació en activitats d'AFMV no va tenir cap efecte reductor de la pressió arterial.

"A més, quan 10 minuts de cada hora de sedentarisme es van substituir per una quantitat igual d'AFV des de la infància fins a l'edat adulta primerenca en un model de simulació, la pressió arterial sistòlica va disminuir en 3 mmHg i la pressió arterial diastòlica en 2 mmHg" , afirma Andrew Agbaje, metge guardonat i professor associat (docent) d'Epidemiologia Clínica i Salut Infantil de la Universitat de Finlàndia Oriental.

"Això és significatiu, ja que s'ha informat en adults que una reducció de la pressió arterial sistòlica de 5 mmHg disminueix el risc d'infart de miocardi i ictus un 10%", afegeix.

Aquest estudi és el seguiment més gran i més llarg del món de la conducta de moviment mesurada amb acceleròmetre i la progressió de la pressió arterial en joves.

Els mesuraments de la pressió arterial, el temps de sedentarisme es van realitzar als 11, 15 i 24 anys. També es van prendre repetidament mostres de sang dels nens en dejú per mesurar el colesterol de lipoproteïnes de baixa densitat, el colesterol de lipoproteïnes d'alta densitat, els triglicèrids, la glucosa, la insulina i la proteïna C reactiva d'alta sensibilitat.

A les anàlisis es van tenir en compte la freqüència cardíaca, el nivell socioeconòmic, els antecedents familiars de malalties cardiovasculars, l'hàbit de fumar i la massa greixosa i la massa magra mesurades mitjançant absorciometria de raigs X d'energia dual.

"Hem demostrat anteriorment que la pressió arterial elevada i la hipertensió a l'adolescència augmenten el risc de dany cardíac prematur a l'edat adulta jove. La identificació del sedentarisme infantil com a causa potencial de la pressió arterial elevada i de la hipertensió, amb l'AFMV com antídot eficaç, té importància clínica i per a la salut pública", indica Agbaje.

Recorda que "diversos assaigs controlats aleatoritzats basats en MVPA a la població jove no han tingut èxit en la reducció de la pressió arterial. Hem observat que l'augment de la massa muscular induït per l'AFMV potencia l'augment fisiològic de la pressió arterial, cosa que explica per què els assaigs clínics aleatoris anteriors basats a l'AFMV no van tenir èxit", afegeix.

L'Organització Mundial de la Salut calcula que el 2030 es produiran 500 milions de nous casos de malalties no transmissibles relacionades amb la inactivitat física, i la meitat seran conseqüència de la hipertensió.

"Almenys tres hores d'activitat física prolongada al dia són fonamentals per prevenir i revertir l'augment de la pressió arterial i la hipertensió. Exemples d'AFL són les passejades llargues, les feines domèstiques, la natació i la bicicleta. Tots nosaltres, pares, pediatres i responsables polítics inclosos, hauríem d'animar els nens i adolescents a participar en activitats AFL per mantenir la seva pressió arterial en un rang saludable”, conclou Agbaje.