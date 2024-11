Una dona condemnada a mort als Estats Units per la mort de la seva filla, a les portes de ser alliberada | Europa Press

Melissa Elizabeth Lucio, una mare de Texas, va ser condemnada a mort el 2008 per la mort de la seva filla de dos anys, Mariah Alvarez, en un cas que ha estat envoltat de controvèrsia i apel·lacions. Lucio va ser acusada d'assassinat capital el febrer del 2007, després que la seva filla morís després del que es va considerar una caiguda des d'unes escales. La defensa de Lucio sosté que la mort de Mariah va ser el resultat d'un accident, específicament una caiguda que la nena va patir dos dies abans de morir, i que les lesions i blaus que presentava eren conseqüència d'aquest incident i no d'abús físic.

L'abril del 2024, el jutge sènior Arturo Nelson va recomanar que s'anul·lés la condemna i la pena de mort de Lucio, argumentant que durant el judici es va suprimir evidència crucial. A la seva decisió d'octubre del 2024, Nelson va afirmar que Lucio era "realment innocent" i que "no va matar la seva filla". Segons la sentència, s'havia suprimit evidència que podria haver demostrat que Mariah va caure per les escales abans de la seva mort, incloses entrevistes amb els altres fills de Lucio, que van confirmar que la seva mare no era abusiva. A més, un informe dels Serveis de Protecció Infantil va donar suport a aquestes afirmacions.

Lucio, durant diverses hores d'interrogatori policial, inicialment va insistir que era innocent, però després va admetre haver copejat, pessigat i mossegat Mariah. Aquestes declaracions van ser usades com a evidència crítica en el seu judici. abús físic era l'única explicació per a la mort de Mariah. Tant el jutge Nelson com els advocats de Lucio sostenen que la mort de la nena va ser causada per un accident i no per maltractament.

Els testimonis dels altres fills de Lucio, que van afirmar que la seva germana havia tingut problemes de salut després de la caiguda i que la seva mare no havia estat abusiva, també van ser suprimits durant el judici. Tot i l'oposició del sistema judicial, figures públiques com la defensora de drets humans Kim Kardashian han donat suport a Lucio, demanant la revisió del seu cas. Lucio continua rebent el suport de la seva família i de defensors de la justícia.

Després de la recent decisió del jutge Nelson, els fills de Lucio, John i Michelle Lucio, van expressar la seva esperança que la seva mare sigui aviat alliberada, qualificant la decisió com "el millor regal que podríem rebre per a les festes". El cas de Lucio ara està en mans de la Cort d'Apel·lacions Penals de Texas, que decidirà si la condemna de Lucio serà anul·lada i si s'ha d'alliberar la mare. La Innocence Project, a través de la seva advocada Vanessa Potkin, ha declarat que Lucio va viure "el malson de tot pare" en perdre la seva filla en un tràgic accident i ser condemnada per un crim que mai va cometre. Potkin va instar que, després de 16 anys al corredor de la mort, Lucio sigui alliberada i reunida amb la seva família.