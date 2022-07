Sigantura del nou conveni d'Aigües de Barcelona i la Fundació Roure/ @AB

Aigües de Barcelona i la Fundació Roure han signat aquest matí el conveni de col·laboració per reforçar el projecte de formació i ocupació Escola Taller de Costura, que l’entitat desenvolupa al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Aquest taller, destinat a la formació i desenvolupament de les competències de dones en situació de vulnerabilitat, té com a principal objectiu millorar-ne la inserció laboral.

A l’acte de signatura, hi han participat la presidenta de la Fundació Roure, Llum Delàs, i el conseller delegat d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos, qui ha explicat que “l’aliança amb la Fundació Roure referma el compromís d’Aigües de Barcelona amb les entitats socials que treballen per millorar la vida de les persones. Aquesta iniciativa permetrà fomentar l’ocupació i l’ocupabilitat de les dones en situació de vulnerabilitat i accelerar una transformació social que garanteixi un futur més pròsper i digne per a les persones que més ho necessiten”.

Llum Delàs ha agraït “l’aposta d’Aigües de Barcelona per tal de millorar el compromís de Fundació Roure amb les persones que passen de la dificultat i la vulnerabilitat a poder ser membres actius de la societat, tenint una vida autònoma a partir de la formació i la inclusió laboral. Agraïm molt la xarxa entre la societat civil que ens possibilita arribar on l’administració no arriba”.

El suport d’Aigües de Barcelona a l’Escola Taller de Costura, permetrà desplegar dos cursos de costura (el primer d’iniciació i el segon de velocitat) d’entre 212 i 320 hores per a 20 dones en situació de vulnerabilitat.

La formació comptarà també amb 80 hores de pràctiques en empresa i es complementaran les hores de tècnica de costura amb 100 hores de formació de competències transversals. La formació tècnica permetrà, a les persones participants, aprendre a cosir i acoblar els diferents components de les peces en qualsevol mena de disseny i teixits, amb autonomia i responsabilitat, ajustant-se a la qualitat i el temps establerts, i complint amb la normativa de prevenció i seguretat en el treball.

La Fundació Roure és una entitat social arrelada a Ciutat Vella que atén necessitats bàsiques de gent gran i famílies. L’entitat desenvolupa una important tasca social, ja que destina els seus ingressos, principalment, a formar persones en situació de vulnerabilitat derivades d’entitats socials per facilitar-ne la integració sociolaboral.

Amb aquesta aliança, Aigües de Barcelona reforça la seva acció social per a la millora de la qualitat de vida de les persones.