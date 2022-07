Una de les investigadores. Foto: Fundació La Caixa

La Fundació ”la Caixa” impulsa 15 projectes de recerca biomèdica capdavantera d’Espanya i Portugal en la convocatòria CaixaResearch Validate 2022. Es tracta de projectes en estadi inicial als quals l’entitat vol donar suport per accelerar la seva arribada al mercat i acostar-los, així, als pacients que els puguin necessitar.

Vuit d'aquests s’emmarquen en el camp del desenvolupament de noves teràpies i fàrmacs, quatre són nous dispositius clínics, dos són tècniques de diagnòstic, i l’últim és un projecte de salut digital. Així, CaixaResearch Validate impulsa la innovació i la transferència de coneixement i tecnologies, amb el suport a la creació de nous productes i empreses basats en la recerca.

El director corporatiu de Recerca i Salut, Àngel Font, assegura que "amb aquesta convocatòria d’ajudes, volem trencar la barrera que hi ha entre el laboratori i el mercat, afegint valor al coneixement científic creat per investigadors de la península Ibèrica i acostant, mitjançant finançament i assessorament, les seves innovacions als qui més les esperen: els pacients".

Les iniciatives volen aportar solucions a malalties prevalents de la nostra societat, com el càncer, àmbit en el qual trobem projectes com un compost terapèutic contra el càncer de mama metastàtic, o les patologies cardiovasculars, que veuran desenvolupar un dispositiu wearable per monitorar en temps real pacients amb insuficiència cardíaca, o un empelt vascular sintètic per al bypass en artèria coronària.

En neurociències, es dona suport a un avanç en medicina personalitzada, consistent en una tecnologia d’impressió 3D de conductes de guia nerviosa per reparar lesions en nervis perifèrics. Així mateix, aquest any s’impulsa també el desenvolupament d’una nova molècula per tractar el fetge gras, i es promou l’avanç de projectes en malalties pulmonars, neuropaties oculars, logopèdia, malaltia inflamatòria intestinal, Helicobacter pylori, cistinosi, graduació visual i teràpia cel·lular.