Un dels voluntaris. Foto: La Caixa

La iniciativa solidària Cap llar sense aliments , impulsada per la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank , tanca la tercera edició amb un total d'1,6 milions d'euros recaptats a favor dels bancs d'aliments de tot Espanya.

Amb aquesta quantitat es podran comprar 1.718 tones d'aliments bàsics que distribuiran els 54 bancs d'aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) a través de gairebé 7.500 entitats socials col·laboradores de tot el territori estatal. Amb aquests resultats, un total de 34.700 persones tenen garantida una alimentació bàsica aquest estiu.

L'objectiu de la iniciativa és ajudar els col·lectius més vulnerables davant del nou escenari d'emergència social marcat per una triple crisi: la pandèmia, la inflació i la guerra a Ucraïna. Conscient de la urgència per donar resposta a les persones que ho necessiten més, la Fundació ”la Caixa” ha aportat un milió d'euros addicional a la iniciativa, sumant un total d'1,6 milions d'euros recollits.

Els canals electrònics de CaixaBank continuaran canalitzant aportacions per a la iniciativa fins al 31 d'agost. Qui vulgui col·laborar pot enviar el seu donatiu a través de la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank, a través de CaixaBankNow (tant app com web) i al portal www.caixabank.es , per als que no són clients de l'entitat. Una altra opció de col · laboració és a través de Bizum, enviant un donatiu a la causa 38014. A més, el portal www.ningunhogarsinalimentos.org seguirà vigent per poder participar-hi.

Durant aquests tres darrers anys d'emergència social , la Fundació “la Caixa” i CaixaBank han dut a terme la iniciativa Cap llar sense aliments , recollint un total de 7,3 milions d'euros. Gràcies a aquests donatius s'han aconseguit 7.770 tones d'aliments bàsics.