D'esquerra a dreta: Rafael Villaseca, president de la Fundació Naturgy; Pilar Sevilla, presidenta d'Energia sense Fronteres; Jordi Purrà, director de la Fundació Roure; i Jordi Garcia Tabernero, vicepresident de la Fundació Naturgy / Naturgy

Fundació Naturgy ha celebrat aquest dimecres la tercera Edició dels Premis a la millor iniciativa social en l'àmbit energètic, amb què es vol donar visibilitat a les persones, entitats i institucions que desenvolupen projectes vinculats a l'energia, així com per l'impuls de projectes socials en aquest àmbit.

El jurat ha atorgat el premi aquest any a la Fundació Energia Sense Fronteres, pel seu projecte integral de lluita contra la pobresa energètica, gràcies al qual ja se n'han beneficiat més de 5.000 persones des del 2013, quan es va posar en marxa.

L'accèssit ha recaigut en una iniciativa de Fundació Roure, per l'acompanyament i l'assessorament energètic que fan persones en situació de vulnerabilitat.

El premi consistia en 60.000 euros a l'entitat guanyadora i 30.000 euros a l'organització que rep l'accèssit per impulsar els seus projectes. Aquest any, més de mig centenar d'entitats de tot Espanya van presentar les candidatures per obtenir aquest reconeixement.

El president de Fundació Naturgy, Rafael Villaseca, va felicitar els deu finalistes per l'esforç realitzat a desenvolupar els projectes i totes les entitats que van presentar la seva candidatura, per la feina que fan cada dia amb tots els seus projectes. “Aquesta nova edició dels premis de la Fundació Naturgy ha posat en relleu la qualitat i la solidaritat del teixit social espanyol en la lluita contra la vulnerabilitat energètica. Cadascuna de les candidatures presentades desprenen un alt nivell de compromís i ambició per pal·liar aquest problema social i impulsar una societat més compromesa amb les persones, el medi ambient i les energies renovables”, va manifestar Villaseca.

“La posada en marxa d‟aquest reconeixement té el ferm objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i, sens dubte, totes les iniciatives que s‟han presentat per optar al premi en aquesta tercera edició són un clar exemple de compromís social, treball en xarxa i preocupació per les persones”, va dir la directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado , durant l'acte de lliurament dels guardons. Coronado també va reconèixer l?esforç de totes les organitzacions que han presentat les seves candidatures.

Aquest any es van presentar 51 projectes, i juntament amb tots els anteriors que es presenten en les dues primeres edicions, sumen 147. En total, les candidatures que han optat a aquest reconeixement en els tres darrers anys tenen més de 700.000 beneficiaris.

ENERGIA SENSE FRONTERES, UN PROJECTE D'AMPLI ABAST

La Fundació Energia Sense Fronteres va néixer el 2003 i és un projecte que contribueix "a la millora social dels més vulnerables a Espanya, a través de la formació i l'accés a l'energia", i té com a objectiu reduir la pobresa energètica actuant en dues àrees principals: el suport a les persones en situació de pobresa ia les entitats socials que acompanyen aquestes persones.

La fundació té diverses línies de treball marcades: facilitar l'accés de les entitats socials a infraestructures energètiques eficients, a fi de generar estalvis que puguin reinvertir en les seves activitats; proporcionar assessorament energètic a entitats del tercer sector; donar accés a energia a centres socials aïllats; oferir formació i apoderament a la població vulnerable per a la gestió energètica dels seus subministraments i capacitar persones en situació de vulnerabilitat perquè siguin alhora formadors d'altres.

FUNDACIÓ ROURE, AJUDA INTEGRAL A LA VULNERABILITAT ENERGÈTICA

La Fundació Roure ha rebut l'accèssit per la seva iniciativa d'“ajuda integral a la vulnerabilitat energètica”, en la qual dóna suport a les persones vulnerables en situació de pobresa. El principal objectiu de la iniciativa és educar i reduir el consum energètic en habitatges famílies en situació de vulnerabilitat.

La seva feina consisteix en la formació en estalvi energètic; ajuda amb la gestió i interpretació de documents; relació amb les empreses energètiques (bo social, tramitació de subvencions, etc.) i rehabilitació d'habitatges (aïllament de parets i sostres, substitució de finestres, etc.).