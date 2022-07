Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona; Gemma Badia, alcaldessa de Gavà; Jordi Giró, president de la CONFAVC; Gisela Navarro, segona tinenta d’alcalde d’Acció Comunitària i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Viladecans; i Oriol Bossa, alcalde de Sant Feliu de Llobregat./ @A-Porta

El programa d’empoderament veïnal A-porta, impulsat per la CONFAVC, ha arribat ja a 21 barris de 12 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, de Tarragona i Reus per oferir suport i recursos al veïnat a través dels més de 110 picaportes, persones que viuen al barri i que informen els veïns sobre aquells aspectes que poden promoure la millora de la seva qualitat de vida.



A l’acte, que ha comptat amb la presència dels equips de picaportes dels municipis on es desplega el projecte actualment, hi han assistit Jordi Giró, president de la CONFAVC; Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona; Gemma Badia, alcaldessa de Gavà; Oriol Bossa, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, i Gisela Navarro, segona tinenta d’alcalde d’Acció Comunitària i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Viladecans.

Felipe Campos: "El A-Porta és un exemple de treball en xarxa comunitari"

Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona/@AB

Felipe Campos ha destacat en la seva intervenció que A-porta “és un exemple de treball en xarxa des de la base, el barri, a partir de la feina dels picaportes. És també un treball en xarxa institucional, que demostra com la col·laboració conjunta entre empreses com Aigües de Barcelona, entitats com la CONFAVC i ajuntaments pot generar projectes que milloren la qualitat de vida de les persones, dignifiquen els barris i trenquen amb l’aïllament social”, ha afegit Felipe Campos.



Jordi Giró: ”L’A-porta és la suma i cohesió dels veïns i veïnes"

Jordi Giró, president de la CONFAVC/ @EP

Per la seva part, Jordi Giró ha subratllat que ”l’A-porta és la suma i cohesió dels veïns i veïnes, de la sensibilitat dels municipis i d’Aigües de Barcelona, qui no sols col·labora sinó que s'implica, sempre per no deixar ningú enrere.” I ha reconegut la feina dels picaportes, “qui són la veritable ànima del programa”.



ELS PICAPORTES CLAUS PER ARRIBAR A LES LLARS

Felipe Capos amb l'alcaldesa de Gavà, Gemma Badia i algunes de les pica-portes del municipi/ @A-porta

Segons les dades de la CONFAVC, des de 2016 el projecte ‘A-porta, acompanyant porta a porta’ ha comptat amb 110 picaportes i ha arribat a 22.122 persones de 21 barris de 12 municipis catalans. Els diferents equips de picaportes han visitat 14.423 llars de tot Catalunya i han fet 7.375 entrevistes a més de 10.000 persones que els han obert la porta.



A través del programa A-porta, un grup de persones amb empenta als barris es converteixen en picaportes, veïnes i veïns que, en coordinació amb serveis socials i des de la relació de confiança, visiten totes i cadascuna de les llars del barri per detectar situacions de vulnerabilitat i soledat no desitjada i informar dels mecanismes i ajuts que ofereixen les administracions i altres entitats, com Aigües de Barcelona, a través de les tarifes socials i bonificacions.



El programa, inspirat en el projecte francès Voisin Malin, es va iniciar l’any 2016 al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, i posteriorment, s’ha desplegat en altres barris de la ciutat i una desena de municipis de Catalunya com Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Sabadell, Mataró, Tarragona, Reus, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans, amb l’objectiu de detectar situacions de vulnerabilitat, assessorar gent gran que es troba sola i fomentar la convivència i el civisme.



Aigües de Barcelona es va sumar al programa projecte A-porta l’any 2016 i des d’aleshores, gràcies al suport de la companyia, el projecte s’ha desplegat a 10 dels 21 barris: Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de Barcelona; els barris de la Montserratina i la Unión de Viladecans; Ausiàs March, Ca n’Espinós, Les Ferreres i Pisos del Congrés de Gavà, i Can Calders de Sant Feliu de Llobregat.

Equip de Picaportes de Sant Feliu/ @A-Porta



Cal tenir present que una de les claus de l’èxit del programa són els picaportes, persones formades en el programa que aconsegueixen arribar a la porta de casa dels veïns, escoltar-los, detectar-ne les necessitats i assessorar-los per intentar millorar la seva qualitat de vida. Els equips de picaportes, un 90% dones, estan formats per aproximadament 8 veïnes i veïns del barri, persones vinculades a les associacions o entitats del territori i que són un reflex de la diversitat del territori.



Durant les visites a les llars, els picaportes informen i acompanyen els veïns en termes de pobresa energètica, accés a drets socials, soledat no desitjada de la gent gran, dones i igualtat, aïllament social no desitjat, cerca de feina, gestió de residus, convivència i civisme, etc.

Equip de pica-portes de Viladecans/ @A-porta



En el marc del projecte, les persones picaportes també tenen l’oportunitat de millorar la seva situació laboral, ja que són formades, contractades i coordinades per fer l’assessorament veïnal. De mitjana, cada picaporta visita uns 40 habitatges al mes i fa prop de 10 entrevistes.