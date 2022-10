María Monzó, directora de Clients d’Agbar recollint el Premi

Aigües de Barcelona, com a empresa del grup Agbar, ha estat la millor valorada en la categoria d’empreses subministradores d’aigua, el que significa que podrà fer servir el distintiu Elegit Servei d’Atenció al Client de l’Any en la seva comunicació durant un any, un símbol de qualitat que mostra el compromís de les diferents empreses que formen part del grup per oferir el millor servei als seus clients.

Diverses empreses s’han presentat al certamen per avaluar la seva capacitat d’atenció al client mitjançant els 5 canals a distància principals: el telèfon, el correu electrònic o formulari web, la pàgina web, les xarxes socials i el xat virtual o WhatsApp.

La metodologia emprada per Sotto Tempo per elegir les companyies premiades combina de manera rigorosa i transparent la tècnica de Mystery Shopper (o tècnica del client misteriós) i les enquestes de satisfacció.

Maria Monzó: "El nostre valor principial a Aigües de Barcelona és la proximitat"

María Monzó, directora de Clients d’Agbar, va afirmar, a la cerimònia d’entrega de guardons de la 12a edició del Certamen Líders en Servei, que el factor clau per aconseguir una bona atenció al client és “la resposta ràpida i eficient per qualsevol canal, per a la majoria de gestions i tenint present que, davant de situacions de vulnerabilitat, la proximitat és el nostre valor principal. Per això, apostem per assegurar la millor atenció tant pels nostres canals a distància com a les oficines d’atenció presencials.”

LES PERSONES AL CENTRE DE L'ACTIVITAT D'AIGÜES DE BARCELONA



A Aigües de Barcelona, les persones són el centre de la seva activitat. Per això, la companyia ha impulsat el Programa Amb Tu, que vol facilitar les gestions a tots els clients, posant especial atenció en les persones en situació de vulnerabilitat i trencant barreres digitals, de comprensió, d’accessibilitat o econòmiques. La finalitat és oferir una atenció personalitzada a cada client, per tal que pugui escollir el canal pel qual vol ser atès en funció de les seves necessitats, gaudir d’una major flexibilitat horària per dur a terme les gestions, i evitar esperes i desplaçaments innecessaris.

Amb l’objectiu de proporcionar als ciutadans una atenció inclusiva al servei de tots els col·lectius, Aigües de Barcelona ha implantat en el darrer any l’atenció en urdú, anglès, àrab i xinès mandarí en els principals canals d’atenció —telèfon i oficines—, i ha posat en marxa un servei de videointerpretació en llengua de signes catalana (LSC), amb què garanteix que les persones amb discapacitat auditiva tinguin el mateix accés a la informació i la comunicació i puguin fer les gestions en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

La disponibilitat de la factura en braille per a persones amb discapacitat visual és una altra de les mesures per impulsar una atenció més inclusiva i plural.

El certamen Elegit Servei d’Atenció al Client de l’Any va néixer a França el 2007 i va arribar a Espanya el 2011 amb el propòsit de promoure la qualitat del servei de les empreses, així com ajudar al client a escollir aquella empresa que li oferirà una millor assistència.