Foto: CaixaBank

Més de 7.000 empleats, familiars i clients de CaixaBank i les seves filials, amb la col·laboració activa de Voluntaris CaixaBank, participaran durant els pròxims dies en la Setmana Social, organitzada per l'entitat per fomentar la col·laboració amb iniciatives socials.

En total, la Setmana Social compta amb una programació de més de 2.000 activitats de voluntariat, distribuïdes per tota Espanya, que es celebraran entre els dies 15 i 23 d'octubre.

Després de dos anys anys sense poder celebrar-se a causa de la pandèmia, aquesta nova edició de la Setmana Social es desenvolupa sota el lema Tots Compten Amb Tu i suma el suport de prop de 900 entitats socials que ajudaran que les activitats de voluntariat arribin a totes les províncies d'Espanya.

COL·LABORACIÓ AMB MENJADORS SOCIALS I LLUITA CONTRA LA POBRESA

En l'edició actual, cal destacar la col·laboració amb organitzacions que lluiten contra la pobresa, amb accions com la preparació de bosses d'aliments per als més necessitats, l'ajuda en les cuines de menjadors socials o el suport a l'organització de magatzems de roba i menjar. També destaquen sessions dirigides a persones en risc d'exclusió social sobre recerca de feina o educació financera. A Madrid, està prevista una col·laboració amb la Fundación Alberto Contador per recollir bicicletes de segona mà que puguin ser reparades.

Part important de la programació de la Setmana Social està dedicada a la cura i l'acompanyament d'infants i gent gran. En molts casos, els voluntaris podran contribuir la tasca que habitualment realitzen entitats socials especialitzades en el suport a col·lectius vulnerables, com les activitats del programa CaixaProInfància, classes de reforç escolar o tallers d'oci i d'estimulació cognitiva en residències de la tercera edat.

En altres casos, els voluntaris acompanyaran els participants en activitats esportives i d'oci, com visites guiades a llocs com l'Estadio Wanda Metropolitano a Madrid, el CosmoCaixa a Barcelona, Port Aventura a Tarragona, CaixaForum de València, Atapuerca a Burgos o Fundació Martin Chirino a Gran Canària; la participació en l'activitat Cap nen sense surf, que es desenvolupa a Cadis; sessions de teatre infantil en què els actors baixaran de l'escenari per parlar amb el públic; o les activitats desenvolupades en col·laboració amb equips esportius professionals, com la Unió Esportiva Almeria, el Getafe FC, el Girona FC o l'equip de bàsquet femení Perfumerías Avenida de Salamanca.

ESPORT INCLUSIU U SUPORT AL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Hi ha un gran nombre d'activitats esportives compartides amb persones amb discapacitat, com partits de futbol, bàsquet, rugbi, tennis de taula o pàdel inclusiu; passejos en longboard (un tipus de skateboard més llarg de l'habitual) especials per a nens amb autisme, i sessions d'equinoteràpia, entre moltes altres.

Atès que l'19 d'octubre se celebra també el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, en la programació s'han inclòs moltes accions en favor de les entitats que donen suport al col·lectiu d'afectats per la malaltia, com l'ajuda en l'organització de carreres solidàries que se celebren en moltes ciutats d'Espanya o la col·laboració amb iniciatives com classes de rem a Màlaga per ajudar a recuperar-se a dones que han estat operades càncer de mama.

A més, es desenvoluparan activitats i tallers que fomentin el respecte pel medi ambient i l'entorn natural, com caminades per llocs com Peña Cabarga a Cantàbria i el Monte Olarizu a Vitòria, o la recollida de residus a la Serra de Collserola a Barcelona. En aquest sentit, cal destacar un recorregut per la riba del riu Guadiana per col·laborar amb la neteja de la zona; la recollida d'escombraries en platges com les Salines, a Eivissa, o la platja de l'Arena a Bonavista del Nord (Tenerife); o la neteja i plantació d'arbres a Arguedas (Navarra), afectada per un incendi aquest estiu.