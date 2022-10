El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, i el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha anunciat aquest dilluns 17 d'octubre el seu nou propòsit de marca: Estar a prop de les persones per a tot el que importa . Aquest llançament emfatitza el compromís de proximitat amb la societat i amb tots els seus grups d'interès, començant pels clients; reforça la seva cultura corporativa, i està alineat amb el Pla Estratègic 2022-2024, anunciat el mes de maig passat.

L'entitat ha decidit definir un nou propòsit de marca un cop culminada la integració amb Bankia, operació que l'ha consolidat com a primer grup financer a Espanya.

Arran d'aquesta definició, CaixaBank també ha evolucionat el seu claim , que passa a ser Tu i jo. Nosaltres , com a reflex del compromís d'estar a prop de les persones i de la societat en el seu conjunt, i de ser part de les seves vides, realitat i necessitats.

La nova línia comunicativa definida emfatitza el compromís de l'entitat de donar suport a les persones en tot allò que els importi i ajudar-los amb les seves preocupacions, i és part de les seves vides, la seva realitat i les seves necessitats financeres. Es tracta de ser proper no només de manera física sinó, sobretot, de manera personal, ja sigui per canals presencials o digitals, i oferir solucions a mida, en funció de les necessitats i la situació de cadascú.

Per això, compta amb l'equip més ampli de professionals de la banca espanyola dedicats a l'atenció personal als clients, i també amb la xarxa d'oficines més gran del país, amb presència a 2.234 municipis; una estructura de 13.000 caixers, 17 rutes d'ofimòbils que donen servei a més de 600 municipis i nombroses fórmules d'atenció remota i digital.

Així mateix, CaixaBank presta atenció especialitzada a tots els segments de població i els seus productes i serveis cobreixen qualsevol necessitat bancària i asseguradora, així com moltes altres no financeres.

El Grup CaixaBank té, a més, una sensibilitat especial amb les persones més vulnerables. No en va, és el que més treballa per la inclusió financera i social a Espanya, no només a través de la seva àmplia xarxa, sinó també amb el seu compromís per no abandonar les poblacions on és l'única entitat; amb apostes socials i sostenibles úniques al mercat, com MicroBank, l'entitat de microfinances líder a Europa, o CaixaBank Dualiza; amb les múltiples accions de voluntariat dels seus treballadors, i, especialment, a través de la col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”.

'TU I JO. NOSALTRES'

Dins del nou claim Tu i jo. Nosaltres , el 'tu' busca reflectir les necessitats, preocupacions, prioritats, situacions i, en definitiva, tot allò que importa al públic divers i heterogeni al qual s'adreça el banc: clients, accionistes i societat en general.

Alhora, el 'jo' es refereix a una xarxa d'empleats professional, transversal, àgil i col·laboradora, que treballa cada dia per estar a prop de les persones i donar resposta a les seves necessitats. Estar a prop de la societat i dels clients exigeix de cada empleat una anàlisi i adaptació constant de la seva activitat diària per garantir que cada tasca, cada procés, cada decisió i cada interacció es fa de manera propera.

Unir tots dos pronoms mitjançant la conjunció 'i' implica un compromís amb el client per estar sempre al seu costat, ja sigui físicament oa través d'entorns digitals, síntesi del model omnicanal que el Pla Estratègic 2022-2024 de CaixaBank planteja com a model per aconseguir oferir solucions ètiques, eficients, eficaces i sostenibles a tots els àmbits, promoure la inclusió financera i liderar l'impacte social positiu.

Finalment, el nou lema culmina amb nosaltres, un plural en primera persona, que suposa la màxima expressió de proximitat per aportar confiança, afinitat i compromís amb el conjunt de la societat.

Com a carta de presentació del nou posicionament, CaixaBank estrena una campanya institucional, que s'emetrà a TV, ràdio, premsa i xarxes socials. Està protagonitzada per dues persones la història real de les quals simbolitza, de manera exemplar, la importància de tenir a prop algú que pugui ser un suport fonamental en els moments clau de la vida.