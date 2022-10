Aniversari dels 10 anys d'història de l'Escola de l'Aigua / Agbar

L'Escola de l'Aigua celebra enguany 10 anys d'història en el seu objectiu d'educar en l'àmbit mediambiental. Aquesta és la institució d'Agbar que té com a propòsit contribuir al concert global per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, mitjançant l’aprenentatge i el desenvolupament continu del talent com a generador d’oportunitats i de millora social.

Ángel Simón : "Les empreses necessitem el coneixement expert i el talent més preparat"

A l'acte de celebració, que ha tingut lloc aquest dilluns al Museu de les Aigües d’Agbar, el president d'Agbar, Àngel Simon, ha declarat que "les empreses i organitzacions necessitem el coneixement expert i el talent més preparat per fer front als desafiaments globals presents i futurs. L’educació, com a pilar fonamental per al progrés de la nostra societat, sempre ha estat un element definitori de la nostra identitat com a companyia i de la nostra estratègia. La creació de

l’Escola de l’Aigua és un pas més per reforçar aquest vector educatiu i hem de continuar fent passos addicionals per estendre el nostre model de formació al conjunt dels grups d’interès".



En aquest sentit, l'Escola de l'Aigua és el resultat de tota la feina realitzada pel grup Agbar durant 155 anys, i ha posat a disposició de la societat el coneixement, l’expertesa tècnica, l’excel·lència operacional i el compromís de servei a les comunitats on és present.

En tot aquest temps, l'Escola ha creat programes de formació de màster i postgrau reconeguts pels professionals del sector; ha impulsat la formació professional dual a Espanya i ha participat en la definició de cicles formatius específics del sector; ha promogut l’acreditació de competències professionals, i ha gestionat programes educatius a escoles i ha desenvolupat campanyes de sensibilització per a la ciutadania.

Més de 25.000 estudiants procedents de 38 països han seguit els cursos de l'Escola de l'Aigua

Amb l'objectiu d'oferir una experiència d’aprenentatge única i tenir una presència global, l'Escola de l'Aigua va apostar des de 2015 per la formació en línia, amb la creació de nous continguts i formats, com els cursos MOOC (massive open online courses), o, més recentment, la nova plataforma d’aprenentatge continu i personalitzat NEREXA. En total, més de 25.000 estudiants procedents de 38 països han seguit els cursos formatius de l’Escola.



Al llarg d’aquests anys, l’Escola ha anat creixent i evolucionant d’acord amb la transformació de la nostra societat i les necessitats del mercat en matèria d’educació ambiental —imprescindible davant del canvi climàtic— i de digitalització, sempre amb la innovació com a base i l’impuls de les aliances estratègiques i la col·laboració publico-privada.



10 ANYS DEL MÀSTER REFERENT DEL SECTOR

Els programes de formació superior i de desenvolupament executiu de l’Escola de l’Aigua s’imparteixen en col·laboració amb institucions acadèmiques de màxim prestigi. Entre ells, el Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua, desenvolupat juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des del seu inici, s’ha convertit en el programa de referència dels professionals de la gestió del cicle de l’aigua, que proporciona una visió integral i dota de les competències per a la presa de decisions, tant des d’un punt de vista tècnic com estratègic.

DESENVOLUPAMENT DIRECTIU PER LIDERAR LA TRANSICIÓ VERDA

En l’àmbit de la formació executiva, el Postgrau de Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles es consolida com un programa innovador i únic en el seu enfocament. Al novembre començarà la tercera edició d’aquest programa, desenvolupat en col·laboració amb la Barcelona School of Management (UPF-BSM), que proporciona als executius un profund coneixement del nou context, caracteritzat per l’evident i accelerat canvi de l’entorn en matèria ambiental, i els capacita per impulsar estratègies empresarials i propostes de valor que contribueixin positivament a l’Agenda global.



QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ DUAL

Per aprofundir en el compromís amb l’ocupació de qualitat, l’Escola de l’Aigua s’ha centrat, des de la seva creació, a impulsar la formació dual, una de les seves línies d’activitat principal, en col·laboració amb instituts públics, ajuntaments i comunitats autònomes. Actualment, s’imparteixen programes duals del sector de l’aigua en col·laboració directa amb més de 20 empreses del grup de 14 centres públics de Catalunya, Galícia, Madrid, Múrcia, Andalusia, les Canàries i la Comunitat Valenciana. Aquesta trajectòria de deu anys ja ha estat reconeguda amb el premi FPCat a les bones pràctiques empresarials en aquest àmbit.



LA MIRADA POSADA EN EL FUTUR

Refermant-se sobre la seva trajectòria consolidada de deu anys, l’Escola es projecta com una institució al servei de tots els grups d’interès i facilita una mirada global i oberta al món, desenvolupa el talent expert i capacita les noves generacions de professionals per aconseguir una gestió intel·ligent de l’aigua i el medi ambient, i el canvi de mentalitat que garanteixi un futur sostenible per a tothom.