ONCE Catalunya anuncia els guanyadors dels Premis Solidaris de 2022, que tenen la finalitat de reconèixer i premiar aquelles persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que realitzen una labor solidària i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal i l'accessibilitat universal.

Els premiats rebran l’obra escultòrica SOLIDARIS, en un acte que tindrà lloc dijous 24 de novembre a les 18.00 h a l’Auditori ONCE Catalunya. Els premiats destaquen per la seva sensibilitat social, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació en pro dels drets socials dels més desafavorits. Els guardonats dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2022 són:

- A la Institució, Organització, Entitat o ONG: Amics de la Gent Gran.

- Al mitjà o projecte de comunicació: Diari de la DisCapacitat

- A la Persona Física: Glòria Canals i Sans

- A l'Empresa: Bonpreu Esclat

- A l'Administració Pública: Ajuntament de Mollet del Vallès

David Bernardo: "Premien la solidaritat que tenim la sort de rebre a diari a Catalunya"

El President del Consell Territorial de l’ONCE Catalunya, David Bernardo, assegurava que aquests guardons "premien la solidaritat que tenim la sort de rebre a diari a Catalunya i que ens permet fer la nostra tasca social. Els Premis Solidaris ONCE donen visibilitat a persones i iniciatives que moltes vegades són invisibles i ens agradaria que tothom sabés de les seves lluites i superacions quotidianes perquè s’ho mereixen. Fan una feina diària, callada i tenaç i demostren que amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar".

Aquests premis tenen una llarga trajectoria, ja que van iniciar-se el 2001. Des de llavors han estat guardonats, entre d’altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre Esteve, el Pare Manel, Anna Vives, Borja Corcóstegui i les fundacions de Vicente Ferrer o Pasqual Maragall.

El jurat ha estat format enguany per David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Enric Botí, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya; Eugenio Prieto, conseller general de l'ONCE; Manel Eiximeno, director Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona; Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Mercè Batlle, presidenta del COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat) i representants de mitjans de comunicació.

QUI SON ELS PREMIATS

AMICS DE LA GENT GRAN (www.amicsdelagentgran.org)

Un guardó pel suport emocional i acompanyament que brinden els integrants de la Fundació Amics de la Gent Gran a persones grans que pateixen soledat no desitjada. Un projecte social que ja ha complert 35 anys, basat en l’esforç i dedicació de gairebé 2.000 voluntaris i voluntàries a Catalunya, que donen escalf i proximitat per combatre diferents graus de soledat no desitjada. Fan guanyar autonomia, confiança, socialització i participació comunitària a les persones grans per trencar la vulnerabilitat i aïllament que poden experimentar.

DIARI DE LA DISCAPACITAT (www.diarideladiscapacitat.cat)

Va néixer l’any 2016. És el primer diari digital en català que informa sobre discapacitat, inclusió social i diversitat funcional a Catalunya. Es tracta d’un mitjà independent que està adreçat a persones amb discapacitat i els seus familiars, institucions, entitats, empreses i resta d’interlocutors socials relacionats amb l’àmbit. El Diari de la DisCapacitat vol contribuir a través dels seus continguts, informació constant i actualitzada, a projectar i dignificar la imatge del món de la discapacitat a Catalunya, aproximadament mig milió de persones.

GLORIA CANALS I SANS

Presidenta d'Aura Fundació i Down Catalunya, ha dedicat la seva vida a visibilitzar i normalitzar la inclusió de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en la societat. Fa més de 33 anys que aquesta psicòloga clínica, llicenciada en Pedagogia Terapèutica, va ser pionera a Europa en introduir la metodologia "Treball amb Suport" i demostrar que les persones amb discapacitat intel·lectual podien fer una feina en un entorn laboral ordinari. Glòria Canals és una d'aquelles dones emprenedores, valentes, inspiradores i que va fer possible el que semblava impossible, una referent del món de la discapacitat.

BONPREU ESCLAT

Per la seva sensibilitat especial i iniciatives inclusives perquè tothom pugui accedir a comprar en igualtat de condicions. La cadena de supermercats catalana ha adaptat els seus establiments per afavorir la compra de diferents col·lectius que poden veure's afectats per la contaminació lumínica i sonora com podrien ser les persones amb autisme o amb hipersensibilitat sensorial. Són les «Hores tranquil·les» i es fan els dissabtes de 3 a 5 de la tarda amb desconnexió del fil musical i el canal d'àudio; s'atura l'ús de la megafonia i es tanquen les pantalles lumíniques. També tenen targetes client adaptades al sistema braille.

AJUNTAMENT MOLLET DEL VALLÈS

Per l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès, constituït al 1990 com un organisme autònom que ofereix diferents serveis d’atenció directa per millorar la qualitat de vida, la prevenció, l’autonomia personal, la inclusió social i, per sobre de tot, el benestar de les persones amb discapacitat. S’encarrega de la gestió i coordinació de: CDIAP MOLLET, servei d’atenció precoç de l’infant entre els 0 i 6 anys; Can Vila escola d’educació especial d’àmbit comarcal que acull nens i nenes amb discapacitat intel·lectual; el Centre Ocupacional del Bosc, que atén a persones amb discapacitat intel·lectual un cop acabat el període de formació escolar amb servei de teràpia ocupacional i d’inserció i el Centre Especial de Treball TALLER ALBORADA.