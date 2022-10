Un dels grups semifinalistes de l'edició anterior del certamen, en el moment d'exposició del seu projecte./ @naturgy

La Fundació Naturgy ha posat en marxa la V edició del Certamen Tecnològic Efigy, corresponent al curs 2022-2023. La iniciativa, dirigida a alumnes de 3r y 4rt curs d’Educació Secundària Obligatòria de tot Espanya, té com a objectiu la promoció dels valors de l’eficiència energètica i el foment de les vocacions tecnològiques des de les edats més petites.

La participació en el certamen és gratuïta i suposa per als alumnes resoldre un repte que contribueixi a la millora del planeta.

Els projectes que es presentin hauran d’estar vinculats a temàtiques com la qualitat de l’aire a les ciutats, l’eficiència energètica, la innovació energètica per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, la transició energètica, les noves tecnologies i la mobilitat sostenible, així com l’assessoria energètica en entorns vulnerables.



Es tracta de la cinquena edició d’aquesta iniciativa que tracta de motivar i generar consciència i interès per l’energia entre els escolars, reforçant la seva capacitat d’investigació, despertant-ne la curiositat i creativitat, i promovent el treball en equip i les habilitats comunicatives.



El termini d’inscripció per participar en el certamen finalitza el 9 de gener de 2023. A partir d’aquesta data, un jurat avaluarà els projectes escolars presentats i triarà els treballs semifinalistes. Els grups semifinalistes defensaran les seves propostes en un acte que tindrà lloc el proper mes de maig, en el qual es triarà als finalistes i als guanyadors. En les quatre edicions anteriors han participat ja un total de 3.500 estudiants de tot Espanya.



JURAT EXPERT EN MATÈRIA D'ENERGIA



El jurat estarà format per cinc perfils especialitzats pertanyents a institucions i entitats de reconegut prestigi, relacionades amb la matèria del certamen: la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut per a la Transició Justa del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a més de Naturgy i la Fundació Naturgy.



La directora de Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, ha expressat la seva satisfacció pel llançament de la cinquena edició d’aquesta iniciativa a favor del desenvolupament de noves competències tecnològiques i el foment de la capacitat dels joves per proposar idees innovadores i desenvolupar-les amb èxit. “Per a la majoria dels estudiants que participen en el Certamen Tecnològic Efigy, aquesta iniciativa significa una primera experiència vital, davant d’experts i institucions, que afavoreix la captació de talent i el desenvolupament de carreres professionals en l’àmbit de l’energia”, ha afegit Coronado.

FUNDACIÓ NATURGY



El Certamen Tecnològic Efigy forma part del Programa Efigy Education, amb el qual la Fundación Naturgy ofereix un ampli catàleg formatiu en l’àmbit del canvi climàtic i les noves tecnologies energètiques. Aquest programa, que té el reconeixement i la col·laboració d’institucions de referència en l’àmbit de l’educació i la investigació com ara el Ministeri d’Educació i Formació Professional, la FECYT i el CSIC, va tenir més de 113.000 beneficiaris l’any 2021.



La Fundació, creada l’any 1992, promou el debat seriós i rigorós sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, a través de seminaris, publicacions i informes, i desenvolupa també programes d’acció social per pal·liar la pobresa energètica en el marc del Pla de Vulnerabilitat de Naturgy.