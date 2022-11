Premis a l'Ecoinnovació / Fundació Endesa

La Fundació Endesa posa en marxa la setena edició dels Premis a l’Ecoinnovació, un projecte que impulsa en col·laboració amb la Fundació Europea Societat i Educació (EFSE), des de l’any 2016, amb l’objectiu de millorar la competència ecobiosocial dels estudiants del nostre país, promoure un major coneixement de la nostra biodiversitat, estimular la cooperació amb els agents mediambientals i reconèixer la consciència ecològica d’estudiants i professors.

Les dades de l’Ecobaròmetre Fundació Endesa (2021). La cultura ecològica a Espanya: prioritats, costos, actituds i el paper de l’escola corroboren la necessitat de continuar enfortint la cultura ecològica dels joves espanyols i posen de manifest la necessitat d’invertir temps i esforços a millorar coneixements i a emprar metodologies actives en l’àmbit de l’educació mediambiental, ja que només un 11 % dels enquestats afirmen que es fa un ús habitual de projectes pràctics vinculats al medi ambient a l’aula i un 28 % se senten poc o gens informats sobre temes mediambientals.

A través de les tres categories d’aquest certamen —"Conèixer la nostra biodiversitat", "Identificar solucions a un problema mediambiental" i "Millorar l’entorn"—, la Fundació Endesa incentiva la recerca, l’experimentació i la transformació social, convertint infants i joves en els protagonistes del canvi. La dotació econòmica d’aquesta edició arriba als 12.000 euros i es destinarà a activitats o equipament que permetin continuar desenvolupant les iniciatives ambientals guanyadores.

A més, s’atorgarà una menció especial, dotada amb un premi de 1.000 €, al projecte que destaqui pel seu impacte social, solidaritat, participació d’alumnes amb dificultats especials i/o en risc d’exclusió social.

Els projectes passen per un procés rigorós d’avaluació en el qual participa un equip avaluador i un jurat que garanteixen la qualitat dels projectes premiats. Tant la Fundació Endesa com EFSE expressen la seva satisfacció en saber que, segons l’enquesta realitzada en tancar la sisena edició, el 98 % dels professors considera que la participació en els Premis ha millorat el compromís amb la cura del medi ambient en la vida quotidiana dels seus alumnes.

DADES DE PARTICIPACIÓ

Des del llançament d’aquests premis el 2016, hi han participat prop de 200.00 alumnes, 930 professors i 814 centres educatius, amb un total de 1.165 projectes educatius, i han servit d’inspiració i exemple a seguir per als nostres centres d’ensenyament, per a les administracions educatives i ambientals i per a les entitats que operen en el sector de la protecció i la cura de la natura.