Hi ha viatges que canvien la vida. És el que li va passar a Guillermo Martínez. Després de viatjar a Kenya el nostre protagonista va comprovar que, amb els seus coneixements en impressió 3D, podria ajudar moltes persones que havien patit la mutilació d'un braç . El que va començar amb cinc pròtesis a la Vall del Rift va acabar sent un projecte: Ajuda'm3D. Gràcies a l'ús de la tecnologia de manera solidària, ofereix aquests dispositius, fabricats de forma col·laborativa a través de comunitats makers de propietaris d'impressores 3D, a qualsevol persona del món.

Un ecosistema en què intervenen molts actors que tenen com a objectiu compartir coneixement i col·laborar per resoldre problemes .

Centenars d'experts en impressió 3D que des de casa fabriquen i lliuren qualsevol pròtesi allà on es necessiti.

Gràcies a aquesta xarxa, el projecte ha aconseguit fites en la construcció de pròtesis, com el primer braç per a persones sense colze que, sense electrònica, permet a una persona agafar objectes . Una revolució que ha aconseguit millorar l'ocupabilitat, l'escolarització i la qualitat de vida de persones de totes les edats i de qualsevol racó del món. Una segona oportunitat per a aquells que no podrien accedir a determinades pròtesis de braç pel seu preu elevat. Així, ja no han de dependre del seu entorn i se'ls obre un ampli ventall de possibilitats en ser més autònomes i poder valdre's per si mateixes.

Actualment, Ajuda'm3D és una entitat de referència mundial en investigació, desenvolupament i distribució de dispositius d'ajuda fabricats mitjançant impressió 3D. Un projecte amb què s'arriba a més de 150 persones cada any i que és present a més de 50 països.

El col·lectiu impulsat per Guillermo Martínez també fomenta el valor social de la tecnologia a través de programes de conscienciació per ajudar col·lectius vulnerables dels cinc continents. Perquè per Ajuda'm3D la tecnologia ha de tenir com a base l'empatia per posar al centre els problemes de la gent i la seva solució. La tecnologia al servei de les persones.

LA IMPORTÀNCIA DEL SUPORT SOCIAL PER ACONSEGUIR UN FINAL SOLIDARI

L' ecosistema emprenedor d'Ayúdame3D té un fort component social, utilitzant com a motor la inclusivitat, accessibilitat, igualtat i l'apoderament . D'aquesta manera, es fomenta el valor social de la tecnologia per ajudar col·lectius vulnerables sense fronteres.

Format per voluntaris, que tenen com a eix compartir coneixement , el projecte també coopera amb entitats de manera global i porta els seus valors i missió a col·lectius a centres educatius i socials. Així, s'ensenya mitjançant exemples concrets als més petits el gran impacte que tenen la impressió 3D i les noves tecnologies a la vida de persones que pensaven que el seu problema no tenia solució; a més de demostrar-los que es pot ajudar fàcilment, encara que hi hagi milers de quilòmetres de distància.

Però Ajuda'm3D és molt més que impressores que fabriquen pròtesis de braços. Dins de la seva activitat social també forma voluntaris a diferents països per buscar persones, prendre mesures, rebre dispositius i mantenir un seguiment a llarg termini. Això facilita que es creïn més tipus d'ajuts i col·laboracions que permeten que cada cop més gent, amb casos diferents entre si, pugui ser ajudada.

IMPRESSIÓ 3D I MEDI AMBIENT: APOSTANT PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Però, amb quin material fa Ajuda'm3D les seves pròtesis de braços? La impressió 3D d'aquest projecte fa servir PLA, un plàstic provinent de recursos vegetals com el midó de blat de moro. Això permet que sigui un material plàstic ecològic, renovable i biodegradable sota certes condicions de temperatura i humitat.

Una altra alternativa per a la impressió en 3D és el plàstic reciclat. La cura del medi ambient i aquesta mena de tecnologia han anat de la mà pràcticament des de l'inici d'aquesta tecnologia. Així es promou l' economia circular en reutilitzar certs materials per acabar amb les deixalles plàstiques i donar-los una segona vida.

A Ajuda'm3D també estan conscienciats amb l'aplicació i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ( ODS ) promoguts per les Nacions Unides . 17 reptes globals que tenen com a finalitat eradicar la pobresa, protegir el nostre planeta i garantir que totes les persones del món sense distinció gaudeixin de pau i prosperitat.

QUÈ ÉS MILLOR CONNECTATS ?

Millor Connectats és una plataforma de continguts de Telefónica on personalitats d'èxit com Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, o altres personatges com l'emprenedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retraten a la perfecció la idea que “quan connectem, som capaços de fer coses increïbles” ; que és idea universal sobre la qual es llança Millor Connectats .

L'objectiu de Millor Connectats no és altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: "Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones", afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefònica .

"A Telefònica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això recolzem el talent com millor sabem: connectant-lo. Millor Connectats vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles ”, explica Rafael Fernández d'Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefònica.

QUÈ PODEM TROBAR A CADA APARTAT DE LA PLATAFORMA?

A l'apartat 'Inspírate' es visualitzen testimonis d'alguns ambaixadors de la marca , com el tennista Rafa Nadal, el xef Ferrán Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra.

A més, també expliquen la seva història de vida Javier Perea, d'Smart Protection, una start-up recolzada per Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

Al costat de les històries d'aquestes personalitats, a Millor Connectats podem trobar 'Aprende' , una sèrie de petites “classes magistrals” en què grans figures com Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i aprenentatge sobre com establir millors relacions en el nostre dia a dia.