Agrobank és la línia de negoci de CaixaBank especialitzada al sector. Foto: CaixaBank

CaixaBank , en el ferm compromís per mantenir la xarxa rural i fomentar la diversitat, ha impulsat la renovació d' acords de col·laboració amb les organitzacions de dones més representatives del sector agroalimentari per impulsar l'activitat agrària a Espanya .

A través d'AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank especialitzada en el sector, ha renovat els acords amb la Federació d'Associacions de Dones Rurals (Fademur) i amb la Confederació de Federacions i Associacions de Famílies i Dones del Medi Rural (Afammer), amb què l'entitat posa a disposició de totes les associades una àmplia oferta de productes i serveis financers específics per facilitar-los que puguin fer realitat els seus projectes.

En la mateixa línia, MicroBank, el banc social de CaixaBank, i Fademur van signar recentment un conveni de col·laboració per afavorir la igualtat d'oportunitats al medi rural a través d'una línia de finançament que fomenta la creació d'ocupació i l'emprenedoria dels col·lectius amb més dificultats dels pobles.

Amb aquest conjunt d'acords, les sòcies de Fademur i Afammer tindran accés a les línies específiques de finançament destinades a l'adquisició i l'adaptació de les seves finques, maquinàries o instal·lacions, ia la implementació d'energies renovables amb finalitat d'autoconsum. L'entitat financera acompanyarà de manera integral les associades, atorgant no només suport financer, sinó també assessorament, planificació conjunta i ajut a la formació i l'especialització.

Amb aquesta línia de compromís, CaixaBank vol donar suport a les necessitats particulars de les dones rurals al camp i impulsar la seva presència i desenvolupament al sector agrari a Espanya. A més, l'entitat està compromesa i treballa per fomentar la diversitat. Així, contribueix a la consecució de l'objectiu 5 de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que busca assolir la igualtat entre gèneres i empoderar totes les dones.



ANÀLISI SOBRE DESIGUALTAT

Aquestes iniciatives són més necessàries que mai tenint en compte que les dones al medi rural s'enfronten a una doble desigualtat: la primera, associada al seu entorn de residència en termes d'oportunitats laborals, accés a serveis i connectivitat física i digital; i, la segona, provocada pel fet de ser dona. Així ho recull el darrer informe del clúster ClosinGap, que ha estat elaborat per CaixaBank en col·laboració amb Analistes Financers Internacionals (Afi) i que apunta que el cost d'oportunitat de la bretxa de gènere al medi rural ascendeix, com a mínim, a 38.500 milions d'euros.

A més, les barreres que genera la primera desigualtat es veuen magnificades quan interactuen amb la variable gènere, en particular en tres aspectes: més precarietat a l'ocupació, infrarepresentació en la presa de decisions en l'àmbit rural i més desequilibri en la conciliació. Com a conseqüència, la seva participació i contribució plena a la generació de les rendes del treball es veu limitada, llastrant el desenvolupament econòmic i el benestar de les persones tant a l'entorn rural com al conjunt de la societat.

CÀTEDRA 'DONA, EMPRESA I MÓN RURAL'

Una altra mostra de la voluntat de CaixaBank d'estar a prop del sector queda reflectida en la creació recent, conjuntament amb la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM), de la Càtedra AgroBank 'Dona, Empresa i Món Rural', amb el propòsit de col·laborar a l'estudi de la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones rurals com a estratègia per fixar la població al territori.

La Càtedra proposa actuacions que tenen com a beneficiàries les dones rurals, primer analitzant-ne la situació i, després, enriquint les seves competències a través de la formació i l'assessorament per convertir-les en motors del desenvolupament rural i creadores d'oportunitats d'ocupació, convertint-se així en instrument per retenir i ancorar la població al territori.

Finalment, AgroBank i Wengage, el programa de diversitat de CaixaBank, han creat diferents línies d'actuació per impulsar l'apoderament de la dona rural i promoure la igualtat d'oportunitats al sector. Per això, s'han dut a terme diferents aliances estratègiques, així com esdeveniments sectorials i divulgatius i activitats de formació, reconeixement i ocupació.