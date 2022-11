Foto: Fundació Naturgy

Dimarts que ve, 15 de novembre, a les 10:00 hores , Fundació Naturgy organitza el webinar 'Reciclatge d'eòlica, fotovoltaica i bateries a Europa: una oportunitat per a la recuperació de matèries primeres crítiques' , en què es presentarà un estudi elaborat per EIT Innoenergy i publicat per Fundació Naturgy.

A la jornada es tractarà com la intensa expansió prevista de producció renovable generarà volums rellevants de residus, entre els quals hi ha matèries primeres crítiques que serà important recuperar mitjançant models de reciclatge adequats.

Programa

10:00 Obertura. María Eugenia Coronado , directora general de Fundació Naturgy.

10.10 Reciclatge d'eòlica, fotovoltaica i bateries a Europa: una oportunitat per a la recuperació de matèries primeres crítiques. Teresa Grijelmo , responsable de Gestió de Projectes d'Energies Renovables, EIT InnoEnergy.

10:40 Col · loqui :

- Jacek Truszczynski , director adjunt de la Unitat d'Economia Verda i Circular de la DG Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes de la Comissió Europea.

- Víctor Marcos Morell , director d'Energies Renovables i Mercat Elèctric de l'Institut per a Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

- Jesús Chapado , director d'Innovació de Naturgy.

11:30 Fi del webinar