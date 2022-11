Sarai Gascón, protagonista d?un dels tutorials de l?activació de patrocini de CaixaBank. Foto: CaixaBank

CaixaBank , com a patrocinador principal del Comitè Paralímpic Espanyol, ha desenvolupat una nova activació del seu patrocini per complir el seu principal objectiu en aquest projecte estratègic global anomenat Inconformistes de l'Esport : donar visibilitat als esportistes paralímpics i posar de manifest l'exigència de la seva preparació diària com a atletes d'elit.

Per això, CaixaBank ha llançat un nou repte concret: Entrenadors d'Inconformisme . Dins del seu pla continuat de continguts amb esportistes paralímpics, mitjançant aquesta acció l'entitat financera ha arribat a un acord amb sis atletes d'elit per gravar rutines diàries d'entrenament i publicar-les en format tutorial en línia gratuït i obert a tot el públic.

Durant les 6 sessions de vídeo Desiré Vila, Eva Moral, Sarai Gascón, Adiratou Iglesias, Higinio Rivero i Sergio Ibánez mostren unes rutines diàries d'exercicis associades a uns valors de l'esport alhora que narren les seves històries d'èxit i de superació que els han portat a ser dels millors atletes espanyols del moment. L'objectiu d'aquesta acció és trobar un lloc on el cos i els valors s'entrenen alhora.

A través d'aquestes sessions de treball, tots els interessats a perfeccionar els entrenaments, millorar la salut física i conèixer en profunditat els atletes i les històries de superació poden visualitzar els diferents vídeos centrats en treballs específics d'escalfament i resiliència; tors i actitud positiva; cardio hit i motivació; braços i compromís; ABS i superació; i cames i esforç.



CAMPANYES DE DIFUSIÓ I ACTIVACIÓ

El 2019 CaixaBank va decidir convertir-se en nou patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol amb l'objectiu de vincular-se estratègicament amb aquest segment d'esport i esdevenir una referència del sector alhora que col·laborava activament per posicionar mediàticament els esportistes d'elit i vincular els valors que traslladen els diferents atletes de l equip espanyol amb els de l entitat.

Per aquest motiu, CaixaBank va presentar la seva primera gran campanya d'activació de patrocini anomenada 20 per als 20 , iniciativa que tenia com a objectiu crear, impulsar i difondre 20 reptes per cadascun dels 20 mesos que restaven fins a la cita esportiva de Tòquio 2020. La tipologia d'aquests reptes s'enfocava a comunicar el concepte del patrocini, normalitzar l'esport paralímpic, donar notorietat als esportistes, informar sobre els seus èxits, implicar la societat i reconèixer la tasca dels que fan possible aquest projecte. Tot això executat amb accions concretes i tangibles que es van comunicar mensualment.

Posteriorment s'han anat desenvolupant accions en la mateixa línia de visibilitat i suport a aquest col·lectiu, apropant la seva activitat al gran públic i conscienciant dels seus èxits, èxits i treball.

Aquesta vegada CaixaBank ha produït 12 continguts multimèdia amb sis esportistes d'elit. Sis se centren en xerrades motivacionals a través de càpsules de 59 segons. En les càpsules esmentades es mostren els valors de l'esport vinculats a les seves històries personals. Els altres sis capítols es concentren a les rutines d'entrenament. En 10 minuts els esportistes mostren la feina diària que es pot repetir per mantenir-se en forma i comprovar la dificultat de la feina que desenvolupen els atletes.

Fruit de tota aquesta tasca, CaixaBank s'ha consolidat com a segona companyia més rellevant de l'esport paralímpic a Espanya, després de la Fundació Once, segons el baròmetre de patrocini esportiu elaborat per SPSG Consulting.

COMPROMÍS AMB DIVERSITAT I INCLUSIÓ

Per a CaixaBank, el patrocini esportiu és una eina estratègica de comunicació que imparteix valors que l'entitat comparteix amb la pràctica esportiva, com ara el lideratge, l'esforç, la superació i el treball en equip. A través del patrocini, l'entitat financera fomenta el progrés cultural, social i econòmic, en línia amb els valors fundacionals de compromís amb la societat.

Per aquest motiu, el 2016 l'entitat va decidir apostar pel patrocini de l'esport paralímpic per fomentar la inclusió a l'esport i reafirmar el seu compromís amb la diversitat. El primer acord va ser com a patrocinador principal de la Federació Espanyola dEsports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF), amb lobjectiu dimpulsar el bàsquet en cadira de rodes, tant en la modalitat masculina com femenina. Alhora, CaixaBank es va implicar en els campionats d'escola de bàsquet amb cadira de rodes per arribar a totes les franges d'edat de la societat.

Posteriorment, a l'any 2019, CaixaBank es va convertir en nou patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol. Mitjançant aquest patrocini, que s'acaba de renovar per al cicle paralímpic següent de París 2024, CaixaBank col·labora activament amb el CPE, a través del programa ADOP, proporcionant beques destinades directament a la preparació dels esportistes paralímpics espanyols.

A través del patrocini amb el CPE, la FEDDF o el patrocini del programa d'esquí paralímpic a Sierra Nevada, l'entitat financera amplia el seu compromís amb l'esport paralímpic complint els principals objectius, que passen perquè els atletes puguin comptar amb els millors mitjans possibles per assolir els seus èxits esportius i traslladar a la societat els valors que representen. A més, durant aquest temps CaixaBank ha aportat, com a valor afegit a la seva col·laboració, la posada en marxa de campanyes de difusió amb l'objectiu de donar a conèixer l'esport paralímpic i els seus esportistes, afavorint un coneixement més gran de les seves gestes esportives i dels valors que impregnen cadascuna de les seves accions.