L'Hospital Sagrat Cor. Foto: HUSC

L' Hospital Universitari Sagrat Cor ha estat distingit amb el premi a la Millor política de RSC als premis New Medical Economics 2022 . New Medical Economics és una publicació en edició digital especialitzada en gestió sanitària i experiència del pacient.



Responsabilitat Corporativa de l'Hospital ha desenvolupat quatre línies de treball: medi ambient, pacient i família, obertura al barri i els nostres professionals.



En medi ambient s'han desenvolupat accions encaminades a la reducció del consum de paper, l'anomenat Projecte Paper Zero amb què s'ha disminuït en un any l'ús de més d'un milió de fulls de paper respecte a l'any anterior. Un altre projecte iniciat el 2022 ha estat el Plàstic Zero amb què s'ha incentivat els treballadors a la disminució de l'ús de plàstic instal·lant 57 fonts d'aigua i dotant-los d'un kit sostenible amb carmanyola, tassa de cafè tèrmica i una ampolla per a l'aigua . Fins ara s'han fet servir unes 60.000 ampolles de plàstic menys que l'any anterior.



En pacient i família s'ha engegat el projecte Charlemos, un acompanyament intergeneracional entre pacients fràgils i alumnes de centres docents del barri. A Dies especials com a aniversari de pacients, Sant Jordi, Nadal es lliuren detalls als pacients ingressats.



A la línia d'obertura al barri el Sagrat Cor realitza un important treball de Responsabilitat Social a l'Eixample Esquerra de Barcelona, barri on està ubicat el centre sanitari. Organitza diverses recollides d'aliments durant l'any per als usuaris del menjador d'Emaús, gestionat per la Parròquia de Sant Eugeni I Papa, confrontant a l'hospital.



Quan finalitza el curs acadèmic, el Sagrat Cor, conjuntament amb la parròquia, prepara campanyes de sensibilització respecte als nens que no disposen d'esmorzar en estar tancades les escoles i el personal del centre es bolca en el lliurament de productes per dinar per Nadal organitza un sopar de gala al qual assisteixen més de 150 usuaris del menjador social i els prepara lots amb productes nadalencs perquè també puguin celebrar les festes a casa seva. Durant la pandèmia, professionals del centre van lliurar el sopar a domicili a tots i cadascun dels usuaris d'Emaús per no trencar la tradició i el compromís amb els veïns.



També ha organitzat diverses vegades l'Hospital del Carrer a la parròquia Santa Anna, instal·lant un dispositiu amb diverses especialitats mèdiques i quirúrgiques amb l'objectiu de dotar de serveis sanitaris les persones que viuen al carrer. A més, es col·labora amb l'AAVV organitzant xerrades de salut, entre d'altres accions destinades a la comunitat.



Pel que fa als nostres professionals, amb l'objectiu de fomentar l'orgull de pertinença es fan diverses accions encaminades a això. S'organitzen exposicions a la galeria d'art recent inaugurada, premis a la trajectòria professional i concursos de fotografia.

La cerimònia de lliurament del premi serà el proper 1 de desembre a les 17 hores a l'Auditori de l'Hospital Universitari Clínic San Carlos.

La revista New Medical Economics està especialitzada en l'edició de continguts de gestió sanitària orientats a la divulgació d'aquesta disciplina, tant per a professionals sanitaris com per a la ciutadania en general, recolzant-se a més a més en l'organització de diversos fòrums que reforcen aquest objectiu. New Medical Economics compta amb un nodrit grup de prestigiosos experts a les diverses àrees que conformen la gestió sanitària i l'experiència del pacient, que col·laboren periòdicament amb els seus articles. La publicació és quinzenal i d'àmbit nacional.