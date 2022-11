Foto: Caixabank

CaixaBank Banca Privada ha celebrat una nova edició dels seus Premis Solidaris amb l'objectiu de reconèixer les iniciatives filantròpiques dels clients.

El director general de negoci de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz , ha estat l'encarregat de presentar aquesta nova edició, que ha tingut lloc a CaixaForum València i en què també ha participat el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa. A l'esdeveniment, al qual han acudit 200 persones, s'han detallat els projectes finalistes de cada categoria i s'han lliurat els guardons a les millors iniciatives entre les 118 candidatures presentades en aquesta edició.

En aquesta ocasió s'han lliurat dos premis, un a la categoria Iniciativa Personal i un altre a la categoria Iniciativa Col·lectiva . El primer reconeix les iniciatives impulsades per una persona o una família per estructurar un projecte en benefici de l'interès general.

Amb un patronat constituït pels seus fundadors i familiars, la seva sostenibilitat econòmica està basada majoritàriament en finançament privat, tant per part dels seus impulsors com per altres donacions privades.

El segon guardó, de la categoria Iniciativa Col·lectiva , reconeix les iniciatives impulsades per un grup de persones o una entitat jurídica, que col·laboren per estructurar un projecte en benefici de l'interès general. Amb el temps, la seva activitat ha estat professionalitzada, ofereix serveis i compta amb aportació financera pública.

La Fundació Quiero Trabajo, fundada a Barcelona l'any 2016 per Patricia Estany i Rosario Cabané i que promou la inserció laboral de dones en risc d'exclusió social, ha estat reconeguda amb el 'Premi a la Iniciativa Personal', gràcies a la tasca diària dassessorament sociolaboral de persones, fonamentalment dones en risc dexclusió social, a les quals proporciona suport, formació personalitzada, assessoria dimatge, roba i complements adequats per afrontar la seva entrevista de treball ajudant-les a recuperar la confiança en si mateixes. Elena Úbeda, patrona de la Fundació, ha recollit el premi lliurat per Juan Antonio Alcaraz.

Per la seva banda, el Premi a la Iniciativa Col·lectiva ha recaigut a la Fundació Centre Espanyol de Solidaritat Projecte Home Sevilla, per la seva atenció integral a persones i famílies amb problemes d'addicció a la capital andalusa. Al llarg dels 30 anys de trajectòria, han aconseguit la rehabilitació de més de 12.000 persones. El centre atén qualsevol persona víctima d'addiccions, amb recursos o sense, contribuint a reduir l'impacte negatiu a les seves famílies ia la societat de Sevilla i província. El president, Antonio Fragero, ha recollit el premi de mans del director general de negoci de CaixaBank.

A més a més de les candidatures premiades, durant l'acte s'han destacat les altres propostes finalistes. Pel que fa a la categoria d' Iniciativa Personal , les finalistes van ser la Fundació Gómez-Pintado, orientada a promoure el benestar social, econòmic i ambiental de la societat; i la Fundació Somriures de Bombai, la missió de la qual és lluitar contra la pobresa i fomentar el respecte pels Drets Humans a les zones més deprimides d'Àsia.

A la categoria d''Iniciativa Col·lectiva', les finalistes van ser la Fundació Tutelar Canària Sonsoles Soriano Bugnion, la missió de la qual se centra a garantir els suports que puguin precisar les persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici de la seva capacitat jurídica i la presa de decisions, respectant els seus drets, voluntat i preferències; i la Fundació Tajamar, per la seva implicació en la realització de tallers i activitats socioculturals per atendre noves generacions provinents de les comunitats amb més risc d'exclusió del barri de Vallecas a Madrid.

Així mateix, el jurat també va fer una menció especial a l'ONG Rescat Internacional, que des del 1960 dedica els seus esforços a ajudar persones refugiades tant a nivell nacional com internacional. L'últim any ha atès a Espanya més de 12.000 persones i ha lliurat més de 350.000 ajuts a persones sol·licitants de Protecció Internacional. El jurat ha considerat atorgar-los aquesta menció especial en un any marcat per la invasió russa d'Ucraïna, per la tasca d'acollida a 270 refugiats posant els mitjans de suport psicològic, jurídic, econòmic i social per acollir-los urgentment a Espanya.



'AMB LA TEVA MÀGIA, CREEM IL·LUSIÓ'

En el marc de la cinquena edició dels Premis Solidaris , CaixaBank Banca Privada va celebrar el seu tradicional esdeveniment solidari sota el lema Amb la teva màgia, vam crear il·lusió , amb un menú dissenyat pel popular xef Miguel Martí. CaixaForum València va ser l'escenari escollit on van acudir diferents personalitats del món de la filantropia i autoritats.