Voluntaris de CaixaBank a València. Foto: CaixaBank

Voluntariat CaixaBank , una de les iniciatives més importants de voluntariat a Espanya en l'entorn empresarial, fa balanç de la seva activitat amb motiu del Dia Internacional dels Voluntaris. Durant el darrer any, l' acció solidària impulsada per 14.000 membres actius de l'Associació ha beneficiat en total 405.598 persones en situació de vulnerabilitat a tot Espanya. A més, gràcies a la implicació i en estreta coordinació amb més de 2.000 entitats socials de tot el territori nacional, que traslladen a l'Associació les necessitats locals específiques, s'han dut a terme un total de 22.104 activitats a favor dels més desafavorits.

Després de 2 anys de restriccions per la pandèmia del coronavirus, s'ha recuperat l'activitat presencial de les iniciatives, cosa que, unida a la incorporació de nous programes a la programació d'activitats, ha incrementat notablement la participació dels voluntaris de l'Associació en tota mena activitats.

D'altra banda, la Setmana Social realitzada a l'octubre, que organitza l'entitat bancària anualment per impulsar i visibilitzar el voluntariat entre els professionals del banc, va comptar amb la participació de més de 10.000 voluntaris a prop de 2.000 activitats solidàries i amb la col·laboració de 966 entitats socials de tot Espanya.



CREIX LA SOLIDARITAT

Aquest any, Voluntariat CaixaBank ha reorganitzat i reestructurat els seus programes tenint en compte les necessitats del nostre país. En els projectes educatius, entre els quals destaca l'educació financera, l'acompanyament a la lectura i les sessions de reforç escolar, aquest any s'han realitzat més de 3.000 activitats en benefici de 35.000 persones. A l'àrea de digitalització, a través de formacions específiques en ofimàtica i competències digitals, s'han impulsat més de 200 activitats per a més de 2.000 beneficiaris.

A més, s'han realitzat més de 3.000 iniciatives d'acompanyament en inserció laboral i emprenedoria per a prop de 3.700 persones en situació vulnerable, així com iniciatives de suport a la gent gran. Per acabar, s'han impulsat prop de 200 accions mediambientals amb 1.800 beneficiaris mitjançant activitats específiques per a la cura del planeta, recollides de residus i sensibilització ambiental. D'altra banda, gràcies a l'amplia capil·laritat territorial del programa de Voluntariat, s'han pogut impulsar prop de 10.000 activitats locals.

Voluntariat CaixaBank també ha activat 400 accions relacionades amb situacions d‟emergència. Com a activitat excepcional, aquest any s'ha dut a terme l'organització i la coordinació de deu combois humanitaris per gestionar el trasllat a Espanya de més de 560 refugiats d'Ucraïna, la majoria dones i nens, però també malalts oncològics i ferits de guerra. Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de Sor Lucía Caram, de la Fundació Convent de Santa Clara, i el Pare Àngel, de l'Associació Missatgers de La Paz.

Aquesta resposta a les necessitats del poble ucraïnès va comptar amb la implicació de més de 400 voluntaris. A més de les diverses accions d'acompanyament, es va posar en marxa un repte que ha permès enviar 75 ambulàncies medicalitzades i vehicles de rescat a Ucraïna.

De cara al proper any, Voluntariat CaixaBank segueix treballant per donar resposta a les necessitats socials tant a nivell nacional com local, convidant tota la societat a unir-se per millorar de forma conjunta el nostre entorn, oferint oportunitats i ajudant col·lectius en risc d'exclusió