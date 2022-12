Una de les integrants del programa de voluntariat. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha impulsat per primera vegada el programa de voluntariat internacional Cooperants Caixa, adreçat a treballadors i jubilats de l'entitat financera i del seu grup, així com de la Fundació “la Caixa”, tots ells pertanyents al Voluntariat CaixaBank.

Un total de 30 persones han participat en aquesta experiència de cooperació internacional desenvolupada al llarg del segon semestre de 2022.

L'aportació dels voluntaris ha consistit en facilitar assistència tècnica qualificada a ONG amb projectes de desenvolupament en quatre països: el Perú, Moçambic, l'Índia i Etiòpia. La col·laboració entre les entitats i els voluntaris s'ha gestionat de forma 100% en línia.



ELS PROJECTES

El programa Cooperants Caixa, que en edicions anteriors ha estat organitzat per la Fundació “la Caixa”, ha involucrat 10 entitats socials internacionals.

Entre elles, cal destacar el suport a organitzacions que faciliten assistència tècnica qualificada per a fomentar el progrés de les comunitats. Al Perú, els voluntaris han treballat amb Fundació Codespa, impartint tallers de disseny, vendes, màrqueting, i finances; Entreculturas, fent difusió de continguts d'ocupació, esdeveniments amb joves emprenedors i trobades amb joves per a borses de treball; i Acción Contra el Hambre, oferint assessorament tècnic sobre gestió empresarial per al petit comerç.

A l'Índia, s'han dut a terme plans de màrqueting digital a través de l'associació ActiónAid i s'han construït eines i comparadors per al finançament de microempreses, en el marc del programa Work4Progress, de promoció de l’ocupació, de la mà de l'entitat Development Alternatives.

A Etiòpia, s'ha impartit formació sobre comunicació creativa i storytelling per a promoure canvis socials i de comportament a través del Projecte Mom de lluita contra la malnutrició infantil, en col·laboració amb ACNUR.

Per la seva banda, a Moçambic, els voluntaris han creat un pla de negoci i viabilitat i un altre de màrqueting digital i estratègia de comunicació de la mà de les ONG Enraíza Derechos i Cesal. També s'han dissenyat, al costat d'Ayuda en Acción, processos de comercialització i gestió de microempreses. Finalment, en l’actualitat s'està duent a terme en col·laboració amb la Fundació Aga Khan el disseny d'un pla de desenvolupament de competències per a estudiants universitaris; aquest projecte és l'únic que està encara en desenvolupament i preveu la seva finalització a mitjans de gener.