Foto: CaixaBank

CaixaBank ha tancat la 5a edició de L'Arbre dels Somnis amb el lliurament d'un total de 27.429 regals a menors en situació de vulnerabilitat al nostre país, que han vist complert el desig en aquestes festes.

La dimensió del programa, que arriba a tots els racons del territori, s'aconsegueix gràcies a la participació de 18.518 clients particulars i professionals del banc, 659 empreses i 457 entitats socials. En el repartiment dels regals hi han col·laborat més de 3.000 oficines de CaixaBank.

Des del mes de novembre passat, les oficines de CaixaBank han anat rebent les cartes dels nens i nenes a qui, pels escassos recursos econòmics de la seva família, els resulta difícil rebre l'obsequi que han demanat per a aquest Nadal. Clients i empleats que han volgut col·laborar amb la iniciativa han recollit les cartes i han comprat els regals que els nens demanaven a les seves cartes.

Un 10% de les cartes procedien de nens entre 1 i 3 anys; un 20%, entre 4 i 6 anys; un 34%, entre 7 i 9 anys; i un 36% entre 10 i 12 anys. A més de joguines i roba, a les cartes destaquen altres desitjos no materials, com passar més temps en família, aconseguir la pau al món i desitjar regals per als seus germans o amics propers.

Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa, fa cinc anys, CaixaBank ha aconseguit amb la campanya nadalenca ajudar a complir més de 120.000 desitjos de nens en risc de pobresa i exclusió social.