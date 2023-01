Els guardonats als VII Premis Fundació 'la Caixa' a la Innovació Social / Fundació La Caixa

Els VII Premis Fundació La Caixa a la Innovació Social han premiat deu projectes socials que aporten respostes als reptes emergents que afronta la societat, entre els quals destaquen alguns sobre la salut mental dels joves, l'ocupació i la discapacitat, la sensellarisme o el desenvolupament rural.

En una cerimònia que ha tingut lloc aquest dimecres a CaixaForum Madrid, el jurat ha reconegut amb 10 premis i 2 accèssits la visió transformadora de les iniciatives guanyadores, que incideixen en àmbits com l'exclusió social, la regeneració urbana de barris degradats, l'ocupabilitat, l'oci inclusiu i l'escola rural.

A Madrid, i malgrat tenir vocació nacional i seu a altres regions, la Fundació La Caixa ha premiat la Fundació Goodjob, centrada en la integració laboral de persones amb discapacitat i amb un programa concret d'ocupabilitat en ciberseguretat per a aquest col·lectiu.

El director general de la Fundació, César López, ha explicat, en declaracions a Europa Press, com posen el focus a l'ocupació i la discapacitat amb l'objectiu d'intentar millorar la situació laboral de persones amb discapacitat, que encara tenen una taxa d'atur 10 punts per sobre de les persones que no tenen discapacitat.

També, ha al·ludit als treballs "precaris" dins aquest col·lectiu i que està molt assignat a sectors molt concrets amb "sota valor afegit" i alta temporalitat. "Intentem aportar aquest espai i aprofundir molt en el sector de les noves tecnologies i incloure persones sense experiència ni formació prèvia", ha relatat.

Així mateix, ha subratllat la importància que hi hagi un canvi cultural en la mentalitat del mercat laboral, la societat i les empreses pel que fa a les capacitats de persones amb discapacitat, ja que encara hi ha una "estigmatització" vinculada a aquest col·lectiu.

Des de la Fundació se centren a oferir capacitacions de vuit setmanes amb l'objectiu de formar persones amb discapacitat i que surtin com a professionals júnior que puguin seguir aprenent a les empreses, ja que hi ha un volum alt de persones de més de 35 i fins als 55 anys que “no es poden permetre estudiar quatre anys per treballar”.

SALUT MENTAL ALS JOVES

A Múrcia, l'entitat AFEMCE ha engegat el projecte 'Click' de salut mental juvenil per ajudar els joves a desenvolupar relacions socials i evitar l'aïllament.

Pilar, la psicòloga del projecte, ha explicat que se centren a donar atenció als joves que poden tenir algun problema de salut mental o familiars d'aquestes persones amb l'objectiu d'oferir als joves la possibilitat de tenir “un espai per ser ells” .

A més de l'augment de problemes després de la pandèmia, també ha destacat l'abús de les noves tecnologies. "Són meravelloses però tenen problemes sobre com poder-les utilitzar sense abusar-ne", ha indicat, a la qual cosa ha afegit la importància de treure els nois de la pantalla i "ensenyar-los el món".

Per la seva banda, Ana Rosa, treballadora social del projecte, ha assenyalat que treballen per fomentar la seva autonomia i l'oci, a més de ressaltar les dificultats que tenen per oferir possibilitats d'oci en entorns rurals on no compten amb el transport públic necessari ni les instal·lacions suficients.

LA IMPORTÀNCIA DE LA CURA

També, Fundació La Caixa ha premiat el projecte 'Alella, pueblo cuidador', amb què s'ha creat una xarxa veïnal per acompanyar persones en situació de solitud no desitjada.

El president del projecte de la Fundació San Francisco d'Assís d'Alella, José María Cuartero, ha detallat en declaracions a Europa Press que la iniciativa va néixer pel sentiment que les persones "cada vegada se senten més soles en una societat on tenim molta comunicació però estem molt aïllats”.

Així, l'objectiu era convertir en una estructura formal allò que als pobles era una estructura informal d'ajuda a amics, veïns o familiars que detectaven necessitats. D'aquesta manera, consisteix a cuidar i detectar problemàtiques als entorns sense "usurpar" la funció que fan els professionals de Medicina o Treball Social.

"És una experiència d'èxit pel model", ha afirmat, alhora que ha agraït la tasca de l'Ajuntament per donar recursos i facilitats, així com prop de 80 voluntaris actius que fan possible la seva acció.

DESENVOLUPAMENT RURAL

Un altre dels projectes premiats se'n va a Castelló, en concret, es tracta d''Escola Rural Activa=Escola Rural Viva', amb què s'ha aconseguit que no es tanqui una escola rural gràcies a l'entitat Interpreta Natura.

La coordinadora del projecte, Gloria Falomir, ha explicat que sorgeix davant la necessitat de salvar l'aulari d'un poble rural, on van actuar per "dinamitzar l'escola i vincular l'educació a la realitat del context".

Es posa el focus en la importància de “dignificar els estils de vida rurals” i de crear referents als pobles per aplicar-ho a la seva realitat. A més, critiquen que el model actual "està pensat des de les urbs i és urbanocentrista".

La coordinadora ha valorat que és important que les escoles rurals deixin de tenir "un complex" per assemblar-se a allò urbà, ja que es poden realitzar "un munt d'activitats" que et vinculin amb la comunitat.

En concret, una de les activitats que han realitzat amb els nens és la cria d'espècies amenaçades autòctones, que han conservat durant tres mesos i han deixat anar a la bassa del parc natural juntament amb els tècnics encarregats. "Estem molt agraïdes perquè al món de la intervenció social hi ha molt poc reconeixement", ha expressat sobre aquest guardó.

Cadascuna de les 10 iniciatives premiades rebrà 15.000 euros, i els 2 accèssits, 5.000 euros. Aquestes quantitats se sumen a la dotació que ja havien rebut per desenvolupar les seves iniciatives respectives a través de les convocatòries de programes socials de la Fundació La Caixa.

El director general de la Fundació La Caixa, Antonio Vila Bertrán, ha assegurat que amb aquests premis volen renovar la seva aposta per la innovació social "com a eina fonamental per afrontar les desigualtats i els reptes emergents a què s'enfronta la societat".

ALTRES PROJECTES GUARDONATS

També han estat premiats en aquesta convocatòria l'Hospederia Social Sagrada Família, de l'Associació Emaús Rural d'Acció Social de Cervera (Lleida), premiada per la seva acció comunitària contra l'exclusió social i el sensellarisme; la iniciativa Asertos, d'Arquitectura Sense Fronteres, que promou la inclusió social a través de la regeneració urbana a Alacant, o la Caravana dels sentits, de la Fundació Educativa Pare Ossó, que proposa una aula d'estimulació sensorial itinerant per a escoles rurals asturianes.

Completen la llista de guardonats el programa Participa per a la generació d'enllaços i la inclusió social, d'Emaús Fundació Social, de Vigo; el Servei d'oci inclusiu per a persones amb discapacitat intel·lectual, impulsat per A Toda Vela a Almeria, i el servei de mentoria per a autònoms i empresaris SOS Mentoring, de la Fundació privada per a la promoció de l'autoocupació de Catalunya.

Els accèssits s'han dirigit al Programa per a l'autonomia personal de les persones sordcegues de la Federació d'Associacions de Persones Sordcegues d'Espanya (Madrid) i al Desafiament Ocupació de la Fundació Secretariat Gitano (Valladolid).