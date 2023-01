Foto: CaixaBank

CaixaBank s'ha situat com la tercera millor empresa del món a l'Índex Bloomberg d'Igualtat de Gènere del 2023 (GEI, per les sigles en anglès), un selectiu que inclou les companyies més compromeses amb la igualtat de gènere.

L'entitat, inclosa per cinquè any consecutiu en aquest índex de referència, ha aconseguit la puntuació més alta de totes les rebudes els anys anteriors. A més, la valoració es troba per sobre de la mitjana total, de la mitjana de les entitats financeres i de la resta d'empreses espanyoles.

L'Índex Bloomberg d'Igualtat de Gènere avalua les polítiques de les empreses en matèria d'igualtat de gènere i la transparència en la divulgació dels programes i de les dades al respecte. En el cas de CaixaBank, un dels aspectes més valorats han estat les accions i iniciatives que duu a terme per empoderar les dones en tots els àmbits, interns i externs a l'organització, així com les polítiques antiassetjament sexual implantades per la entitat. També destaquen les mesures que l'entitat impulsa per a la inclusió i la igualtat de les dones a l'organització.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha mostrat la seva satisfacció per la inclusió del banc al GEI 2023 i ha explicat per què l'entitat està tan compromesa a millorar cada dia en aquests aspectes. “La igualtat de gènere produeix millors dinàmiques, millors equips, millors decisions i millors resultats. Per a un grup com CaixaBank, amb profund arrelament social i vocació de lideratge, és un imperatiu continuar promovent amb determinació la igualtat de gènere i la diversitat dels equips en totes les seves dimensions. Avançar en diversitat suposa, a més a més, revisar i reforçar contínuament el funcionament de la meritocràcia, necessària per construir una organització més capaç, més forta i més competitiva”, apunten.

GEI, ÍNDEX DE REFERÈNCIA AMB 5 PILARS

A l'edició 2023 del GEI, Bloomberg ha inclòs en el rànquing un total de 485 companyies de 45 països. D'aquestes, 153 són entitats financeres i 23 empreses espanyoles. Les organitzacions seleccionades provenen d'11 sectors i 54 indústries diferents, i conjuntament sumen una capitalització borsària de 16 bilions de dòlars.

L'índex mesura la igualtat de gènere a través de cinc pilars: el lideratge femení i la canalització de talents, la igualtat de remuneració i la paritat de remuneració entre gèneres, la cultura inclusiva, les polítiques contra l'assetjament sexual i la marca prodona.

Tot i que el llindar d'inclusió al GEI ha augmentat, la llista de membres ha crescut el 2023. Això significa que més empreses estan treballant per millorar els seus indicadors relacionats amb el gènere, cosa que permet generar més oportunitats perquè diversos talents tinguin èxit a les organitzacions.

'WENGAGE'

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d‟oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses, l'entitat rabaja amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a la companyia com al conjunt de la societat. De fet, CaixaBank compta amb un 41,8% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones al Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat en totes les dimensions: de gènere , funcional, generacional, LGBTI, cultural... Wengage inclou mesures internes per involucrar i sensibilitzar totes les persones sobre el valor de la diversitat, per fomentar la flexibilitat i la conciliació i per reforçar el rol de la dona, amb ternes en els processos de promoció interna o els plans de mentoring femení.

A l'àmbit extern, Wengage també desenvolupa iniciatives per als clients i la societat, basant-se en impulsar la diversitat en 4 àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, amb l'organització de diferents premis i reconeixements al lideratge femení empresarial (Premi Dona Empresària i Premi A Dona Professional Autònoma); innovació i educació (Premis WONNOW a l'excel·lència acadèmica a dones a l'àmbit STEM); esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet) i entorn rural (Càtedra AgroBank: Dona, empresa i medi rural, o l'estudi de la bretxa de gènere al sector agrari de Closingap).

A més, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i de diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere als programes de desenvolupament directiu i als processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat.