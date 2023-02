La Fundació La Caixa tindrà aquest any un pressupost de 538 milions d'euros , que suposa el pressupost recurrent més gran en la història de l'entitat, ha informat aquest dimecres 22 de febrer en un comunicat. El pressupost el 2022 va ser de 515 milions d'euros, per la qual cosa l' increment per a aquest any ha estat de 23 milions .

Del total de la inversió prevista el 2023, el 60%, prop de 320 milions d'euros es destinaran al desenvolupament de programes de transformació social, com ara el de lluita contra la pobresa infantil CaixaProinfància, els d'integració laboral Incorpora i Reincorpora, el d'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades i el de Persones Majors.

Un altre 21% de la inversió total, 112 milions d'euros, es destinarà a iniciatives de divulgació de la cultura i de la ciència, a través de la xarxa de centres CaixaForum, incloent-hi la plataforma audiovisual CaixaForum+, de les exposicions itinerants, de la programació de concerts i conferències i de les activitats del CosmoCaixa.

L'àrea de Recerca i salut de la Fundació La Caixa invertirà 62 milions d'euros, un 11% del pressupost total, i entre les partides figuren les convocatòries d'ajuda a projectes de recerca mèdica, així com al desenvolupament del futur CaixaResearch Institute.

El 8% restant de la inversió de l'entitat el 2023, 44 milions d'euros, es destinarà a l'àrea d'educació i beques, que promou beques de grau, postgrau, doctorat i postdoctorat, i també al programa Educaixa, que promou la transformació educativa .

El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, ha destacat que en moments difícils com els actuals "és quan cal estar més a prop de tota la societat", i ha remarcat que el propòsit de l'entitat és el desenvolupament social i humà , el progrés col·lectiu i el benestar de cada persona.