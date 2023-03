El Pantà de la Baells, al Berguedà, evidencia la manca de pluges dels darrers mesos

L’aigua és un recurs essencial per garantir el present i la sostenibilitat futura del planeta. El canvi climàtic intensifica i fa més habituals els períodes de sequera, especialment en àrees on l’escassedat hídrica és permanent, com és el cas de l’arc mediterrani. I quan plou, ho fa de manera irregular. Un gran repte que és alhora un incentiu per innovar i trobar noves solucions davant l’emergència climàtica.

El Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra el 22 de març, posa aquest any el focus precisament en la necessitat d’accelerar els canvis per fer front a aquesta situació. Un dia a dia especialment preocupant a Catalunya, on els embassaments tenen unes reserves d’aigua inferiors al 27% de la seva capacitat (menys de la meitat que fa un any). El novembre passat, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va decretar l’estat d’alerta a l’àrea metropolitana de Barcelona, i a principis d’aquest mes va decretar l’estat d’excepcionalitat, amb mesures més restrictives. Estem vivint la situació més crítica dels últims cinquanta anys.

LA REGENERACIÓ DE L'AIGUA, LA MILLOR SOLUCIÓ

L’aigua regenerada és la millor solució per fer front a la sequera

S’estima que el dèficit hídric actual a la regió metropolitana de Barcelona és de 60 hectòmetres cúbics (hm3) a l’any, i que el 2050 arribarà a 130 hm3. Un repte que posa en perill l’abastament d’aigua a les ciutats, la indústria i l’agricultura. Què fer davant d’aquest escenari complex?

Aigües de Barcelona, referent mundial en matèria d’innovació en el sector de l’aigua, aposta per l’ús d’aigua regenerada. Regenerar l’aigua significa sotmetre l’aigua depurada a un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar per a diferents usos seguint un model circular. La manera més sostenible de preservar els recursos hídrics i els ecosistemes aquàtics i evitar l’impacte dels períodes de sequera i l’escassedat hídrica estructural en la qual ens trobem immersos, donant una nova vida a l’aigua.

Al 2022 l’empresa va regenerar un total de 50 hm3 d’aigua, l’equivalent al consum d’aigua anual de més d’un milió de persones. Ara com ara, els usos més demanats per a l’aigua regenerada són com a font d’aigua per a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí; els usos ambientals, com ara el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat o la injecció als aqüífers per evitar la intrusió salina, i els usos agraris, com el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts.

Aigües de Barcelona està liderant la realització del Pla director d’aigua regenerada metropolità, en col·laboració amb l’Administració i els usuaris potencials d’aigua. Aquest Pla representa una peça estratègica clau per al territori, ja que traça en detall tots els seus usos potencials, a present i a futur, i els sistemes de tractament i distribució necessaris perquè esdevinguin una realitat; un treball fonamental per garantir la resiliència hídrica.

Així mateix, la companyia ha proposat un projecte, sota el paraigües dels fons europeus Next Generation, per assolir la resiliència hídrica de manera sostenible a la regió metropolitana de Barcelona, tenint en compte les necessitats d’aigua actuals i futures. Aquest projecte estructural permetria incorporar fins a 150 hm3 anuals de nous recursos. D’aquesta manera es garantiria la disponibilitat d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona.

ALIANCES AMB EL TERRITORI

Les aliances amb el territori són clau per avançar en aquest nou model més sostenible. N’és un exemple clar el projecte per distribuir aigua regenerada des de l’estació de regeneració d’aigua (ERA) de Riu Sec, a Sabadell, cap als municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Una iniciativa d’Aigües de Barcelona i Aigües de Sabadell per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i amb l’impuls de l’ACA en la qual hi col·laboren els ajuntaments de Sabadell, Sant Cugat i Cerdanyola, així com diversos usuaris clau. La iniciativa, una bona mostra de col·laboració publicoprivada, permetrà fer servir aigua regenerada per al reg de zones verdes, a més d’usos residencials, en instal·lacions esportives i en equipaments estratègics com el Parc de la Ciència.

A Molins de Rei, Aigües de Barcelona lidera l’estudi de recuperació del paisatge i la biodiversitat dels aiguamolls d’aquest municipi, que ocupen l’espai d’un antic meandre del riu Llobregat, amb aigua regenerada. L’aigua es portarà des de l’ERA de Sant Feliu de Llobregat, on es tracta l’aigua de Molins de Rei i d’altres municipis propers.

La digitalització també és una eina potent per millorar la resiliència davant els efectes de l’emergència climàtica. En aquest sentit, Aigües de Barcelona ha impulsat el projecte RESSONA, juntament amb l’Administració, per a la transformació digital de totes les etapes del cicle urbà de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta actuació pretén incrementar la resiliència del cicle urbà de l’aigua i, a la vegada, reduir els impactes climàtics de l’activitat. Una transformació ambiental i social que opta a una subvenció de 10 milions d’euros del PERTE de digitalització del cicle de l’aigua i que es troba actualment en fase d’avaluació per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

És necessari, doncs, comptar amb una inversió sòlida i coordinada en infraestructures que millorin la sostenibilitat i resiliència del territori, a fi de garantir el subministrament a les ciutats del futur.

Un present amb menys aigua requereix trobar noves solucions i aplicar tot el coneixement disponible, amb la màxima celeritat i impuls col·lectiu. Ja no hi ha excuses, és l’hora d’actuar i de sumar esforços.