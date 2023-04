El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , ha destacat avui en la seva intervenció a la Junta General Ordinària d'Accionistes, les fortaleses de l'entitat i el model diferencial únic de fer banca. | @EP

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , ha destacat avui en la seva intervenció a la Junta General Ordinària d'Accionistes, les fortaleses de l'entitat i el model diferencial únic de fer banca. El president ha manifestat el seu compromís de continuar donant suport a la societat, les famílies i les empreses , ja que considera que aquesta és la millor manera d' impulsar la transformació de la societat cap a un model amb més oportunitats per a tothom.

Goirigolzarri ha detallat les prioritats estratègiques per als pròxims anys. D'acord amb el president de la banca, l'entitat se centrarà en donar un impuls decidit al seu negoci, adaptant el seu model d'atenció a les noves necessitats dels seus clients i convertint-se en una referència de sostenibilitat .

D'altra banda, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , ha presentat als accionistes els resultats de l'entitat corresponents a l'exercici 2022 . Durant la seva intervenció a la Junta General Ordinària d'Accionistes, Gortázar ha destacat el dinamisme comercial de l'entitat i el seu compromís de continuar donant suport a l'economia, les empreses i les famílies.

En un context de forta volatilitat als mercats, Gortázar ha assenyalat que CaixaBank ha aconseguit una captació neta de recursos de clients propera als 7.000 milions d'euros , arribant a un volum gestionat de 609.000 milions . A més, ha destacat que la cartera de crèdit sa de l'entitat ha superat els 351.000 milions d'euros .

En la seva intervenció davant dels accionistes, el conseller delegat de CaixaBank ha destacat la fortalesa financera del Grup i la seva capacitat per enfrontar els desafiaments futurs i continuar donant suport a famílies i empreses. Gortázar ha destacat que l'entitat es troba en una posició sòlida gràcies al seu model de negoci i principis de gestió, que li han permès assolir una posició de màxims .

La Junta d'Accionistes de CaixaBank ha obtingut una fita sense precedents a la seva història en aconseguir la certificació d' 'Esdeveniment sostenible alineat amb els ODS' per primera vegada en la seva trajectòria. L'entitat financera ha estat avaluada pel que fa al seu exercici en els aspectes ambientals, socials i la contribució a l'economia local, obtenint qualificacions excel·lents a tots els rubros.

També ha estat aprovat l'abonament d'un dividend de 0,2306 euros per acció amb càrrec als resultats del 2022, juntament amb altres propostes sotmeses a votació a la Junta d'Accionistes. Entre elles, destaca el nomenament de Peter Löscher com a conseller independent , així com la reelecció de Gonzalo Gortázar, Cristina Garmendia i Amparo Moraleda com a consellers de l'entitat.