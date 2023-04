Les autoritats presents a l'acte. Foto: Aigües de Barcelona

Lídia Lauza, presidenta provincial de Creu Roja a Barcelona; Jesús Husillos, tinent d'alcaldia d'equitat, drets socials i recursos humans de L'Hospitalet del Llobregat; Josep Quitet, president de Creu Roja a Catalunya; Petra Jiménez, tinenta d’alcaldessa de participació ciutadana, cultura, solidaritat i cooperació de Santa Coloma de Gramenet; Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià del Besós; Felipe Campos, conseller delegat d'Aigües de Barcelona; Cristian Rastrojo, primer tinent d’alcalde Sant Joan Despí i Joana Piñero, tinenta d'alcalde de polítiques socials, igualtat i salut de Cornellà de Llobregat.

Aigües de Barcelona i Creu Roja han presentat, en un acte celebrat a la seu de l'entitat social, el balanç de l’impacte que el programa ONA (Ocupabilitat, Necessitats Bàsiques i Apoderament) ha tingut en la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat acollides a la tarifa social de l’aigua.

A l’acte de balanç s’han presentat els principals resultats del programa, en què han participat 197 persones fins al 2022. Una xifra que assolirà les 404 persones durant aquest 2023. Cal destacar que el 94% de les persones han finalitzatl’itinerari d’orientació i inserció laboral. A més, 111 persones (56%) han aconseguit, com a mínim, un contracte laboral durant el programa.

Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, ha destacat que "és clau seguir reforçant la unió i el treball col·laboratiu entre el sector social, públic i privat per impulsar accions i programes d’impacte com l’ONA, i accelerar una transformació social que garanteixi un futur més pròsper i digne per a totes aquelles persones que més ho necessiten".

A més, ha posat en relleu com "l’ONA ha esdevingut un programa d’alt impacte social que preveu una atenció integral, no només d’inserció laboral. Acompanya en totes les esferes de la persona i preveu la cobertura de necessitats bàsiques per tal que la persona pugui mantenir-se en l’itinerari d’orientació laboral sense patir per la necessitat immediata de menjar, lloguer o despeses bàsiques de subministrament".

En la seva intervenció, Josep Quitet, president de Creu Roja a Catalunya, ha destacat que el programa ONA “posa de manifest la importància de continuar treballant per millorar l’ocupabilitat amb les persones que més ho necessiten i de fer-ho de manera conjunta, coordinada i efectiva entre el sector públic, l’àmbit social i el sector privat”.

El dirigent de l'entitat social també ha volgut agrair "el paper d’Aigües de Barcelona en l’impuls i la il·lusió compartides en aquest Projecte ONA que s’ha obert a altres poblacions de tot l’Estat".

ONA és un projecte per millorar l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat. El fet diferencial del programa és l’acompanyament integral en totes les esferes de la vida de les persones beneficiàries, que reben suport en la cobertura de les necessitats bàsiques, amb l’objectiu que puguin finalitzar l’itinerari d’orientació i de millora de competències per trobar una feina.

El projecte, que té l’assessorament de Tàndem Social, es va iniciar amb una prova pilot a Barcelona i, posteriorment, s’ha estès a municipis de l'àrea metropolitana, com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí.