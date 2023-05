Pere Navarro, a l'acte de presentació de l'observatori. Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , com a catalitzador de la indústria 4.0 i de l'avenç cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ha creat un Observatori de Sostenibilitat en col·laboració amb Ecomundis , empresa impulsora de la plataforma RightSupply .net.

Mitjançant aquesta nova iniciativa es podran avaluar i impulsar els progressos de la sostenibilitat de les companyies ubicades a l'àrea Industrial de la Zona Franca, i dels proveïdors que es vulguin sumar al projecte.

Aquest nou observatori permetrà fer un seguiment anual dels principals indicadors ESG/RSC (Medi Ambient, Societat i Governança) en matèries clau com ara la protecció dels Drets Humans, les pràctiques laborals, el medi ambient, les pràctiques justes d‟operació, assumptes relatius al consumidor i usuaris o la participació en el desenvolupament de la comunitat.

Cal destacar que s'aportarà valor als usuaris , ja que podran fer ús (sense cost) de la plataforma RightSupply.net desenvolupada per Ecomundis per analitzar i autogestionar la informació sobre les seves accions de sostenibilitat sobre la base de la norma ISO 26000 i l'Agenda de les Nacions Unides.

El CZFB està plenament compromès amb la sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament sostenible, per la qual cosa recentment ha rebut per part d' AENOR , entitat líder en certificació de sistemes de gestió i serveis a Espanya, el Certificat del Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social i del Sistema de Gestió d'Agenda 2030 .

Entre les accions del CZFB en matèria de sostenibilitat destaquen el desenvolupament d'un pla de mobilitat sostenible, l'ús d'energies renovables o la gestió de 'Residuo Zero' , amb l'objectiu de reduir costos, contribuir al desenvolupament sostenible i avançar cap a l'economia circular, a l'era de la indústria 4.0.

Un dels principals estendards de sostenibilitat del CZFB és ledifici DFactory Barcelona de 17.000 m2, que compta amb la Certificació Leed Gold en edificació sostenible i eficient. Un ecosistema dinnovació que facilita la digitalització de la indústria per a la transició ecològica i leconomia circular, contribuint a la creació de sinergies i nous sistemes de manufactura avançada sostenible.

Així mateix, el CZFB promociona polítiques d'igualtat de gènere entre les empreses presents al polígon. Per això, l'entitat ha creat el Consell de la Dona de la Zona Franca , pioner al sector, que impulsa i promou iniciatives per donar visibilitat a la dona a l'entorn industrial, i la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW ), esdeveniment de referència per contribuir a assolir la paritat a l'àmbit empresarial.

Pere Navarro , delegat Especial de l'Estat del CZFB, ha assegurat després de l'anunci que “estem molt orgullosos de seguir enfortint la nostra aposta per la sostenibilitat, amb un Observatori que contribuirà a l'anàlisi i el reconeixement de les accions actuals, permetent impulsar i donar suport a millores i aconseguir que l'activitat, tant de les empreses de la Zona Franca com dels proveïdors participants, sigui cada cop més respectuosa amb el medi ambient i es desenvolupi seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides” .

Per la seva banda , Pablo Chamorro , director d'Ecomundis i promotor de la Plataforma RightSupply.net ha posat en relleu que “el CZFB constitueix una entitat de referència en sostenibilitat i la creació d'aquest Observatori serà també fonamental per compartir aquesta ambiciosa meta a la seva cadena de valor.