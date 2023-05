Javier Arroyo, director general de la Fundació Juan XXIII, i José Bogas en un moment del seu recorregut a les instal·lacions de la Fundació Juan XXIII - ENDESA

Endesa i Fundació Juan XXIII , entitat que fa més de 55 anys que treballa per a la inclusió social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat psicosocial, han signat un acord per posar en marxa un nou i ambiciós projecte, inclusiu i sostenible que espera formar unes 270 persones. El programa formatiu es desenvoluparà en el període 2023-2025 a municipis de l'entorn d'instal·lacions d'Endesa, com a part del seu pla de creixement renovable per fer front al canvi climàtic ia la despoblació rural amb la inclusió com a factor protagonista de tota la iniciativa.

L'acte de la signatura l'ha dut a terme José Bogas, CEO d'Endesa, i Javier Arroyo, director general de Fundació Juan XXIII a les instal·lacions de la Fundació. Per a Bogas, “aquest acord mostra el compromís de les dues institucions amb la formació i la innovació com a elements clau a favor del món rural i la inclusió. Tenim clar que la transició energètica ha de ser justa, generant formació i ocupació verda, inclusiva i de qualitat”.

Per la seva banda, Arroyo ha assenyalat que "acords com aquest suposen obrir les oportunitats que ofereix lʻeconomia verda i millorar les condicions dʻocupabilitat de persones amb discapacitat en lʻentorn rural a través dʻuna formació de qualitat".

Tot això, donant suport a zones on hi ha projectes de construcció o instal·lacions solars en operació d'Endesa i abastant gran part del territori nacional a diversos municipis de l'entorn rural.

Per part seva, Fundació Joan XXIII participarà a través del seu Centre de Formació per a l'Ocupació mitjançant la impartició del curs “Compost-IN, Compostatge inclusiu”. El programa està format per 7 mòduls, amb un contingut de 32 hores teòriques i 37 hores de formació pràctica, en temes relacionats amb el compostatge, el desbrossament, instal·lació i manteniment de les pantalles forestals de plantes fotovoltaiques destinada a persones amb discapacitat i que facilitarà la possible incorporació dels alumnes a les explotacions fotovoltaiques.

Aquesta oferta formativa es troba entre els projectes i iniciatives de Creació de Valor Compartit (CSV) que desenvolupa Endesa als territoris on està desplegant projectes renovables. Es dissenyen buscant la seva millor integració territorial i el màxim valor socioeconòmic per a les comunitats locals a l'entorn dels mateixos, sense deixar ningú enrere, amb la inclusió com una de les claus de la seva estratègia de sostenibilitat.

Dotze emplaçaments nacionals de formació en compostatge



El programa per a aquest any 2023 està previst a 24 municipis del territori nacional on Endesa té instal·lacions solars en operació. Arrancarà a Badajoz seguit de Tomelloso.

En aquesta formació sobre compostatge, desbrossament i manteniment de pantalla forestal, que contribueix al compliment de 10 dels 17 ODS , els alumnes realitzaran tasques de conservació i millora del sòl de la zona.

L'exercici d'aquestes tasques dotarà de competències laborals les persones residents en aquestes poblacions que no serà únicament aplicable a les explotacions solars. Això millorarà la gestió dels residus biodegradables daquests llocs, ajudant a complir amb la Llei de Residus i sòls contaminats per a leconomia circular (Llei 7/2022, de 8 dabril).

En el cas de la parcel·la on es troben els panells, diferents tipus de vegetació creixen i després s'assequen. El fet d'esbrossar-la evita el risc d'incendi i permet generar compost a partir de la matèria vegetal obtinguda, que després és reincorporat al sòl en forma d'esmena orgànica, millorant-ne l'estructura i la vida.

A més, els alumnes també aprendran a mantenir la pantalla forestal, que no només disminueix l'impacte visual de l'explotació solar integrant-la al paisatge, sinó que també té la funció de corredor ecològic servint com a refugi la fauna local.

Perquè aquest curs sigui accessible per a diferents graus i tipus de discapacitat, s'ha adaptat el contingut a la part teòrica. Com a mostra, actualment s'està treballant per certificar-los com a nivell d'accessibilitat web AA. Això, a més, millorarà les competències en digitalització de lalumnat amb discapacitat.

Una escola rural d'energia sostenible

Aquest projecte en què col·laboren ambdues entitats forma part del Pla socioeconòmic d'Endesa per al Nus Mudèjar . Es tracta de l' Escola Rural d'Energia Sostenible , un ambiciós projecte formatiu que tindrà com a beneficiaris directes els 34 municipis de transició justa del nus a la província de Terol.

Arran del cessament d'activitat de la central tèrmica de la zona, s'està substituint la producció d'energia amb combustibles fòssils per producció d'energia amb fonts renovables, tant eòliques com a solar fotovoltaica. En aquest cas, les plantes d'energia solar fotovoltaica es preveu que siguin instal·lades en poblacions com Andorra, Calanda, Híjar, Pobla d'Híjar, Samper de Calanda, Khatiel, entre d'altres.

Per això, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat dels treballadors més vulnerables d'aquest entorn rural i contribuir a la fixació de població, neix aquesta Escola rural d'energia sostenible , on s'inclouen accions formatives que sumen més de 300.000 hores el període 2023-2025 en temes com: energies renovables i autoconsum, biodiversitat i gestió ambiental i sector primari.

Per a aquest projecte Endesa comptarà amb la col·laboració de sis entitats expertes en la impartició de formació ( FUNDACIÓ JUAN XIII , CIRCE , ASAJA , AFAMMER , SOLTEC i ECODEMY ). Aquesta formació s'impartirà presencialment a les 5 localitats que tenen millor logística, tant per la disponibilitat d'aules i mitjans, com per proximitat i accessibilitat i proximitat al conjunt de municipis de transició justa del nus.

En el cas de FUNDACIÓ JOAN XXIII , amb la seva formació “Compost-IN, Compostatge inclusiu” , col·labora amb la fundació ATADI , referent a la zona, per a la realització de les pràctiques i la selecció dels alumnes en dos emplaçaments a l'any: a juny a Andorra ia l'octubre a Alcorisa .

Aquest tipus d'iniciatives ens permeten lluitar contra alguns dels principals reptes socials com són el canvi climàtic i la despoblació sense deixar ningú enrere. Doncs suposen un avenç en el canvi de model de producció d'energia sostenible basat en renovables alhora que generen ocupació de qualitat per a les persones més vulnerables.